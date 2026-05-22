El hallazgo que podría cambiar la lucha contra la cocaína: un compuesto natural mostró eficacia

La adicción a la cocaína es una enfermedad compleja que afecta a millones de personas en todo el mundo. A diferencia de otras drogas, no existe ningún medicamento aprobado que demuestre eficacia para tratarla. Las intervenciones conductuales, como el manejo de contingencias, son la principal herramienta disponible actualmente pero con resultados limitados.

Ahora, un equipo internacional de científicos de Estados Unidos, Suecia y Reino Unido acaba de publicar un estudio que abre una vía prometedora. En un ensayo clínico realizado con 40 adultos que consumían cocaína al menos cada dos días, probaron el efecto de la psilocibina, el principio psicodélico de los hongos alucinógenos.

Los resultados: abstinencia y menos recaídas

Los participantes fueron divididos en dos grupos: a uno se le administró una dosis única de 25 mg de psilocibina por cada 70 kg de peso corporal y al otro un placebo activo. Todos recibieron sesiones de psicoterapia de acompañamiento.

El seguimiento se extendió durante 180 días después del tratamiento. Los resultados fueron contundentes:

El 30% de los pacientes que recibieron psilocibina se abstuvieron por completo de consumir cocaína durante todo el período.

En el grupo placebo, ningún participante logró la abstinencia total.

Quienes siguieron consumiendo lo hicieron con menor frecuencia que antes del tratamiento.



“Estos hallazgos sugieren que la psilocibina se perfila como un tratamiento novedoso para el trastorno por consumo de cocaína”, concluyeron los autores en el artículo publicado en JAMA Network Open.

Los psicodélicos, una herramienta que resurge

Los investigadores recordaron que en las décadas de 1960 y 1970, el LSD ya había mostrado potencial para tratar adicciones pero la prohibición y el estigma frenaron su estudio. En los últimos años, los psicodélicos volvieron a ser investigados para trastornos mentales como la depresión resistente o la adicción al alcohol.

Un ensayo reciente con psilocibina para el alcoholismo demostró una reducción significativa de los días de consumo excesivo.

Sin embargo, hasta ahora ningún estudio había evaluado los psicodélicos específicamente para la adicción a la cocaína. Este trabajo, liderado por especialistas de la Universidad de Alabama en Birmingham, el Instituto Karolinska de Estocolmo y la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, es el primero en hacerlo.

“Si bien se han desarrollado farmacoterapias para varios trastornos por consumo de sustancias, los medicamentos para los estimulantes siguen siendo difíciles de encontrar”, señalaron los autores. La psilocibina podría llenar ese vacío.

A pesar de los resultados alentadores, los expertos advierten que se necesitan más estudios con muestras más grandes para confirmar la eficacia y la seguridad del tratamiento. La psilocibina sigue siendo una sustancia controlada en la mayoría de los países, y su uso terapéutico requiere entornos clínicos estrictamente supervisados.

No obstante, la investigación abre una esperanza real para miles de personas que luchan contra la adicción a la cocaína y que hoy no cuentan con una herramienta farmacológica eficaz.