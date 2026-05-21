La empresa American Jet recibió la autorización oficial para operar vuelos regulares de pasajeros y carga que unen Buenos Aires con Comodoro Rivadavia, Perito Moreno y General Pico, en La Pampa. Esta medida formaliza una operación que ya había comenzado y que incluye escalas en Comodoro Rivadavia, además de permitir la venta limitada de pasajes a pasajeros particulares.

American Jet es una aerolínea con sede en Neuquén que cuenta con más de 40 años de experiencia en vuelos corporativos, sanitarios, deportivos y vinculados a las industrias petrolera y minera. En los últimos años, la compañía amplió su oferta hacia vuelos comerciales regionales con aviones más pequeños, especialmente diseñados para rutas con baja densidad de pasajeros y aeropuertos del interior del país.

En enero de 2025, el Gobierno de Santa Cruz firmó una carta de intención con American Jet para fortalecer la conexión aérea entre localidades santacruceñas y destinos patagónicos, así como hacia Chile. Entre las rutas previstas, se incluyen posibles enlaces con Río Gallegos, El Calafate, Perito Moreno, Puerto San Julián y Puerto Deseado.

La autorización definitiva fue otorgada mediante la Disposición 7/2026 de la Subsecretaría de Transporte Aéreo del Ministerio de Economía de la Nación. Para obtenerla, la empresa demostró contar con la capacidad técnica y financiera necesaria para operar estos servicios. Ahora deberá completar los certificados digitales de explotador aéreo en un plazo máximo de 180 días.

Autorizan a American Jet a operar vuelos regulares entre Buenos Aires y Santa Cruz.

Esta nueva conexión aérea resulta especialmente significativa para la zona norte de Santa Cruz, ya que representa un avance clave en materia de transporte y comunicación. Reduce notablemente los tiempos de viaje hacia Buenos Aires y evita que los vecinos tengan que recorrer cientos de kilómetros por tierra hasta otros aeropuertos patagónicos, facilitando tanto el turismo como las actividades económicas en la región.

Aerolíneas Argentinas eliminó el carry on de su tarifa más baja

Aerolíneas Argentinas decidió sacar el equipaje de mano gratuito en vuelos nacionales en sus pasajes más baratos. Por lo tanto, ahora se podrá llevar sólo gratuitamente una mochila al seleccionar a tarifa más económica. El objetivo de la medida es aumentar la competitividad frente a las líneas low cost, que hace mucho tiempo separan la tarifa del costo del equipaje, además de cobrar por separado otros adicionales.

"Las líneas aéreas de bajo costo separan la tarifa del costo del equipaje. De esta manera, es posible competir con una tarifa acorde o igualada en condiciones. Sobre todo útil para el segmento corporativo", indicaron desde la compañía a El Destape. "Hay familias de tarifas y cada una de ellas tiene condiciones específicas pensadas para cada segmento", agregaron.

A partir de la nueva medida, el equipaje adicional para vuelos de cabotaje con tarifa base costará $ 42.350 por tramo. Aplica al centro y norte del país: Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, Paraná, Bahía Blanca, Corrientes, Córdoba, San Fernando del Valle de Catamarca, Formosa, Puerto Iguazú, La Rioja, San Luis, Mendoza, San Salvador de Jujuy, Salta, Resistencia, Santiago del Estero, San Miguel de Tucumán, San Juan, Santa Rosa, Río Cuarto, Posadas, Merlo, San Rafael y Río Hondo.