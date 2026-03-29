Una aerolínea lanza asientos cama en clase económica para vuelos largos: ¿Cómo funcionará?

United Airlines anunció una innovación pensada para los viajeros que buscan mayor comodidad sin dejar la clase económica. Se trata de United Relax Row, un producto que permitirá comprar un conjunto de asientos para convertirlos en una cama durante vuelos de larga distancia.

Esta propuesta apunta especialmente a familias con niños pequeños, pasajeros que viajan solos o parejas que quieren ahorrar sin resignar espacio. El servicio debutará en 2027 y para 2030 estará disponible en más de 200 aeronaves de fuselaje ancho, entre ellas los Boeing 787 y Boeing 777.

Andrew Nocella, vicepresidente ejecutivo y director comercial de United, destacó que este producto exclusivo en Estados Unidos busca entregar "mayor espacio y confort en vuelos de larga distancia" para que los pasajeros disfruten una experiencia más placentera sin pagar clase premium.

Si bien otras aerolíneas como Air New Zealand y Lufthansa ya ofrecen alternativas similares en vuelos que superan las 10 u 11 horas, United apuesta a posicionarse con esta opción en su mercado. Actualmente, la compañía opera la ruta Houston-Buenos Aires con un Boeing 787 que podría incorporar United Relax Row, aunque no está definido si el servicio aplicará en vuelos que duran menos de 10 horas, como es el caso del trayecto que dura alrededor de 9 horas y 50 minutos.

United Airlines ofrecerá la opción de comprar asientos en la clase económica para convertirlos en una cama

Por ahora, esta nueva base tarifaria no figura en los sistemas de reserva de la aerolínea, por lo que los pasajeros deberán esperar para conocer detalles concretos sobre precios y disponibilidad. Sin embargo, la iniciativa ya genera expectativa sobre una posible revolución en la forma de viajar en clase económica en vuelos internacionales.

Una nueva aerolínea llega al país y anunció vuelos directos entre Buenos Aires y Madrid

Una compañía española de capitales privados anunció que iniciará su servicio directo entre Buenos Aires y Madrid a partir del 24 de mayo de 2026, sumándose así a los destinos regulares que ofrece en América Latina. El primer vuelo partirá desde Madrid el 23 de mayo y llegará a Buenos Aires al día siguiente temprano, según informó Gibson Preziuso, director de Alianzas, Comunicación y Asuntos de la Industria de Plus Ultra.

Inicialmente, la aerolínea operará con dos frecuencias semanales, que se incrementarán a tres al mes siguiente y a cuatro por semana desde julio. La empresa no descarta llegar a vuelos diarios si la demanda lo justifica. Este lanzamiento forma parte de un plan de expansión que incluyó la incorporación de dos aviones Airbus A-330 y el aumento de frecuencias en sus rutas actuales.