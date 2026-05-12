La guerra de Irán crea a una tendencia imprescindible para las vacaciones de verano: el plan B

FOTO DE ARCHIVO. Turistas disfrutan del Parque Güell, diseñado por el arquitecto catalán Antoni Gaudí, durante la Semana Santa en Barcelona, España

Por Joanna Plucinska, Elissa Darwish y Corina ​Pons

LONDRES/PARÍS/MADRID, 12 mayo (Reuters) - Greg Abbott está planeando sus vacaciones de verano sin perder de vista la guerra con Irán. Tiene intención de quedarse más cerca de casa, en Europa, y está preparando un plan B, ante el temor ‌a que suban los precios de los billetes de ‌avión y se produzcan cancelaciones.

Este australiano de 54 años afincado en Reino Unido está planeando un viaje en bicicleta con amigos por Austria, un festival en Barcelona y, posiblemente, un retiro de yoga en Francia. Pero no quiere ir muy lejos y mantiene abiertas las opciones de viaje.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Es casi seguro que haremos un viaje de corta distancia por Europa y que iremos en tren, porque funcionan con electricidad", dijo Abbott, jefe de operaciones de una empresa de radiodifusión, y añadió que el coste era un factor clave en contra de los viajes más largos.

"Los precios son una locura en este momento."

Los turistas de toda Europa y otros ​lugares están replanteándose sus planes en ⁠un mundo en el que el petróleo cuesta 100 dólares, el suministro de combustible para aviones es escaso, los costes ‌son más elevados y el conflicto en Oriente Medio está alterando las rutas más populares. Muchos están ⁠reservando más tarde y buscando flexibilidad.

"Observamos que los viajeros se están volviendo ⁠más cautelosos y reflexivos", afirmó Susanne Dickhardt, cofundadora de la empresa de alquiler de furgonetas "camper" y autocaravanas Roadsurfer.

La mayoría se está adaptando en lugar de cancelar, dijo, quedándose más cerca de casa, recurriendo al vehículo personal y eligiendo formatos que mantengan los costes ⁠bajos.

"LA GENTE SE PONE NERVIOSA"

El turismo y la aviación se encuentran entre los sectores más expuestos a la ​guerra. El lento avance de las negociaciones de paz apunta a un enfrentamiento prolongado, lo ‌que afecta a las aerolíneas del golfo Pérsico y a ‌centros de operaciones populares como Dubái, al tiempo que casi duplica los precios del combustible para aviones.

"Hay una guerra ⁠en marcha, una guerra importante", dijo Jean-François Rial, director general del operador turístico Voyageurs du Monde, y añadió que su empresa había registrado una caída de la actividad de alrededor de una cuarta parte en marzo, que se moderó hasta situarse en un descenso de aproximadamente el 10% en abril.

"La gente está nerviosa; ya no quiere viajar."

Las aerolíneas advierten de que sus beneficios están bajo ​presión. Air France-KLM prevé ‌que su factura de combustible para aviones aumente en 2.400 millones de dólares este año, mientras que Lufthansa e IAG, propietaria de British Airways , prevén subidas de unos 2.000 millones de dólares.

La aerolínea de bajo coste estadounidense Spirit se declaró en quiebra este mes, lo que avivó los temores de que otras pudieran seguir sus pasos. Las aerolíneas de bajo coste europeas con márgenes reducidos y una cobertura limitada del combustible, como Wizz Air y airBaltic, ⁠se enfrentan a retos importantes, aunque son menos vulnerables que Spirit, dijo Rohit Kumar, vicepresidente de calificaciones corporativas de Morningstar.

"Dado que el verano es el periodo más rentable para las aerolíneas, cualquier alteración en los volúmenes o los costes durante esta temporada alta tendrá un impacto significativo en los beneficios", afirmó.

RESERVAS DE ÚLTIMA HORA

Los viajeros están posponiendo sus decisiones. Jérôme Vayr, presidente de la empresa francesa Vacances Bleues, señaló que los planes suelen hacerse días antes de la salida y que los viajes son más cortos.

"Las reservas de última hora están aumentando significativamente, en torno a un 15%", señaló. "Creo que la gente está a la espera de ver qué ocurre con la inflación, a la ‌espera de ver si podrán o no viajar al extranjero."

La demanda general se mantiene resistente, según las aerolíneas y las autoridades, pero los destinos están cambiando y se está dando un aumento de los viajes nacionales.

Ricardo Fernández Flores, director de la agencia de viajes online española Destinia, señaló que España, Grecia y Portugal se consideran opciones más seguras, con un aumento de las vacaciones en coche.

"Lo que vemos en los datos no es una ralentización de la demanda de viajes, sino un cambio en los destinos que eligen los ‌viajeros", señaló Jay Wardle, presidente del grupo de datos de viajes Sojern, destacando los mercados mediterráneos estables y bien conectados.

Gabriel Escarrer, director ejecutivo de la mayor cadena hotelera de España, Meliá , prevé un fuerte volumen de reservas en las regiones consideradas "refugios".

"España, el sur de Europa y ‌el Caribe se encuentran suficientemente lejos ⁠de las zonas en conflicto y suficientemente cerca de los mercados emisores clave como para ofrecer una suerte de destino refugio en el próximo verano", afirmó.

El tren está ganando terreno. Álvaro Ungurean, director de ​Trainpal, informó de un aumento del 25% en la venta de billetes de Eurostar, mientras que casi el doble de británicos tienen previsto viajar en tren por Francia este año.

(Reportaje de Joanna Plucinska en Londres, Elissa Darwish en París y Corina Pons en Madrid. Con información adicional de Alessandro Parodi, Millie McCaughan, Julie Zhu, Ilona Wissenbach y Josephine Mason. Edición de Adam Jourdan y Mark Potter)