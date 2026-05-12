Después de 200 años, una guacamaya roja volvió a nacer en la Mata Atlántica de Brasil

La especie había desaparecido por deforestación y tráfico ilegal de fauna.

Después de casi dos siglos sin registros, la guacamaya roja volvió a reproducirse en la Mata Atlántica, un bioma que había perdido a esta emblemática especie debido a la deforestación y el tráfico ilegal de fauna. El nacimiento de dos crías en una zona de bosque en recuperación en el noreste brasileño representa un hecho histórico para la conservación ambiental en Brasil.

El Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama) confirmó que estos primeros nacimientos en libertad ocurrieron este mismo mes, resultado de un programa de reintroducción iniciado en 2022. Este plan contempló la liberación gradual de ejemplares criados o rehabilitados en cautiverio, que fueron sometidos a procesos de adaptación para sobrevivir en estado natural.

Señales de un ecosistema saludable

El biólogo y documentalista João Paulo Krajewski destacó: “El nacimiento de estas crías representa mucho más que un evento simbólico, demuestra que el ecosistema está ofreciendo condiciones para sostener nuevamente a la especie”. Para él, el éxito reproductivo indica que las aves, también conocidas como arara roja, no solo se adaptaron al entorno, sino que además retomaron sus comportamientos naturales de reproducción, un paso fundamental para la recuperación sostenible.

El regreso de un habitante ancestral

La guacamaya roja, científicamente llamada Ara chloropterus, había desaparecido de la Mata Atlántica por la intensa destrucción de su hábitat y la caza ilegal. Sin embargo, habitaba históricamente grandes áreas de este bosque, uno de los más biodiversos del planeta, pero muy afectado por la expansión urbana y agrícola.

Las zonas elegidas para la reintroducción cuentan con protección ambiental, abundancia de alimento y estructuras como nidos artificiales, que facilitaron la adaptación inicial de las aves. Según el biólogo Mario Moscatelli, “el desafío no es solo liberar animales, sino garantizar que permanezcan, se reproduzcan y formen nuevas generaciones en equilibrio con el ambiente”.

El caso no solo representa un triunfo para la especie, sino que también es un indicador positivo del avance en la restauración de la Mata Atlántica. Moscatelli explicó que la reintroducción de especies clave contribuye a la regeneración ecológica, porque las araras rojas cumplen un rol vital en la dispersión de semillas y el mantenimiento de los bosques.

“El regreso de la arara roja grande tiene un efecto multiplicador sobre el ecosistema. No se trata solo de una especie, sino de todo un proceso de restauración ecológica”, agregó el especialista, subrayando la importancia de este proyecto para la biodiversidad local.

Las aves fueron liberadas tras procesos de adaptación en cautiverio.

Además, esta iniciativa tiene un impacto social y económico, ya que puede impulsar el ecoturismo y promover la educación ambiental en las comunidades cercanas. Sin embargo, los expertos advierten que aún quedan retos importantes, como ampliar las áreas protegidas, combatir el tráfico ilegal y asegurar la conectividad entre fragmentos de bosque.

“El éxito inicial es alentador, pero la conservación es un proceso de largo plazo que requiere políticas públicas continuas y participación de la sociedad”, concluyó el biólogo, resaltando la necesidad de un compromiso permanente para preservar este logro.