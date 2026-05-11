La madrugada del domingo, los vecinos de un barrio de Escobar recibieron una alerta inesperada. Una cámara de seguridad registró el paso de un puma en las inmediaciones del Náutico Country Club, cerca de la calle Manny. El felino recorría un sector residencial rodeado de vegetación, sin llegar a ingresar al predio.

El avistamiento ocurrió poco antes de las 2 de la madrugada. Personal de seguridad del country fue el primero en detectar al animal y activó los protocolos de disuasión vigentes. “El operador de monitoreo accionó los altavoces, logrando que el animal se retirara hacia la zona de campo abierto”, informaron fuentes del barrio a los vecinos.

Operativo de búsqueda y respuesta de las autoridades

Desde entonces, Defensa Civil, Zoonosis de Escobar y especialistas de la Fundación Temaiken llevan adelante tareas de rastrillaje para dar con el puma. Hasta el momento, no hubo nuevos avistamientos ni apariciones del animal, según confirmó la Municipalidad de Escobar.

El área de Flora y Fauna del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense precisó que el puma es un habitante natural de la provincia de Buenos Aires y que puede desplazarse largas distancias. Los especialistas destacaron que estos animales suelen evitar el contacto con personas y tienen hábitos nocturnos, por lo que no se trata de una situación excepcional.

“En principio, lo importante es llevar tranquilidad porque el animal salió de la zona habitada”, aseguraron las autoridades.

Recomendaciones para vecinos

El rescatista de animales Fernando Pieroni compartió en sus redes una serie de consejos para quienes vivan en zonas cercanas a espacios verdes o rurales:

Mantener la calma . El puma no caza humanos; ante la presencia de una persona, suele alejarse.

Si se lo cruza: levantar los brazos, hablar fuerte o gritar con firmeza y no correr (correr activa el instinto de persecución).

No dejar mascotas sueltas en el exterior durante la noche, ya que podrían ser vistas como presas.

Mantener las luces exteriores encendidas para desalentar el acercamiento del animal.

No intentar atraparlo ni lastimarlo.

En caso de avistar al puma, las autoridades piden reportarlo de inmediato al 911 (Emergencias) o al 103 (Defensa Civil de Escobar).

Un animal que busca su espacio

El episodio no es aislado. La expansión urbana sobre áreas naturales genera encuentros cada vez más frecuentes entre la fauna silvestre y los habitantes del conurbano. Por ahora, el puma de Escobar sigue su rumbo. Los equipos de rastrillaje continúan trabajando, pero los especialistas confían en que el animal no volverá a acercarse a las casas.