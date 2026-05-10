Barcelona vs. Real Madrid por La Liga de España: hora, TV en vivo y cómo ver online

Este domingo 10 de mayo de 2026, Barcelona recibirá al Real Madrid en el Camp Nou por la fecha 35 de LaLiga de España. El conjunto culé, que marcha líder en el campeonato con 88 unidades (con una diferencia de once sobre el 'Merengue', su escolta), será el campeón con una victoria o un empate; por su parte, al visitante sólo le basta con ganar y esperar un milagro luego para mantenerse con chances en la lucha.

En la previa de un nuevo superclásico español, uno de los cruces más entretenidos en el fútbol internacional, te dejamos todo lo que tenés que saber: a qué hora se juega Barcelona vs. Real Madrid y cómo seguir el partido en vivo.

Cuándo juegan Barcelona y Real Madrid, el Clásico que puede definir La Liga de España

Barcelona y Real Madrid se enfrentarán este domingo 10 de mayo de 2026 por la fecha 35 de La Liga de España, en un clásico que puede resultar decisivo para la definición del campeonato. El encuentro se disputará en el Spotify Camp Nou desde las 16 de Argentina (21 de España), con el conjunto catalán llegando como líder y con la posibilidad de obtener al título ante su máximo rival.

La transmisión del partido en vivo en la televisión, por su parte, estará a cargo de la señal de DSports. El streaming online irá por DGO.

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