Corrupción en Santa Cruz: echaron al ministro de Trabajo por recibir pagos de una empresa y un sindicato

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, confirmó este viernes la destitución inmediata de Juan Mata, quien se desempeñaba como ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia.

La decisión se tomó luego de que una investigación periodística de El Diario de Santa Cruz revelara documentación sobre presuntos cobros simultáneos que el funcionario habría percibido de una empresa privada y de un gremio mientras formaba parte de la administración pública. La situación salió a la luz en medio de la crisis económica que padecen los trabajadores de todos los sectores, que denuncian una situación salarial y laboral crítica.

Al comunicar la noticia, el mandatario provincial fue tajante: “Como lo dije siempre, no voy a defender lo indefendible”, afirmó. El mandatario regional subrayó que su gestión llegó para “cambiar una forma de hacer política” y reafirmó su compromiso de gobernar con transparencia ante la sociedad santacruceña.

No obstante, lo que plantea en redes y ante los medios no se materializa en la realidad: la falta de respuestas ante la conflictividad social multiplica las medidas de fuerza. Esta semana hubo una fuerte ola de paros, con medidas de fuerza de 72 a 96 horas en salud, educación y sector petrolero por paritarias y despidos. SIPGER paralizó yacimientos, mientras ATE (estatales), ADOSAC (docentes) y APROSA (salud) intensificaron los reclamos.

Pese a la gravedad de la situación que derivó en el despido de Mata, el gobernador admitió mantener un vínculo de respeto con el exministro. “Juan es una persona a la que aprecio mucho”, manifestó Vidal.

Crisis de Milei y Vidal: la mitad de los hogares de Santa Cruz usa sus ahorros para llegar a fin de mes

La crisis económica desatada por las medidas del gobierno de Javier Milei impacta de lleno en los hogares argentinos. En un contexto de inflación sostenida y pérdida del poder adquisitivo, cada vez más familias recurren a sus ahorros para subsistir. Un relevamiento basado en datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec sobre el tercer trimestre de 2025 expone esta realidad: en Santa Cruz, el 48,3% de los hogares utilizó sus reservas para llegar a fin de mes.

El territorio que gobierna Vidal se posiciona en el "podio" de las jurisdicciones donde las familias muestran mayor fragilidad en sus economías domésticas. Esta cifra sitúa a la provincia de la Patagonia apenas por debajo de Mendoza (50,3%) y La Pampa (49,8%), integrando el grupo de las tres provincias con mayor dependencia de reservas acumuladas en todo el territorio nacional.

El informe también posiciona a distritos de peso como Buenos Aires (36,3%) y CABA (41,1%) en niveles elevados, reflejando el fuerte impacto de la inflación en grandes centros urbanos. En contraste, Santiago del Estero se ubica en el puesto 21, con un 12,1% de hogares que recurrieron a sus ahorros para cubrir gastos cotidianos. Si bien el número es considerablemente menor al de otras provincias, no necesariamente refleja una mejor situación económica, sino que puede indicar una menor capacidad de ahorro previa. Por detrás aparecen provincias como Formosa (11,8%), Chaco (10,7%) y San Luis (5,4%), con los índices más bajos del país.

En el interior, la situación se siente con más fuerza: la menor diversificación de ingresos hace que cualquier deterioro del salario real golpee con mayor impacto. La economía provincial depende en gran medida del empleo estatal, cuyos salarios se ajustan por paritarias, pero arrastran el rezago de la inflación acumulada.