Avión de Frontier atropella y mata a un peatón en la pista de Denver durante el despeguew: aeropuerto

FOTO DE ARCHIVO: Un avión Airbus A319 de Frontier Airlines carga en el Aeropuerto Internacional de Denver

Un ​avión de pasajeros de Frontier Airlines atropelló y mató a un peatón en ‌una pista del Aeropuerto ‌Internacional de Denver durante un despegue programado con destino a Los Ángeles a última hora del viernes, según informó el aeropuerto en un comunicado.

El vuelo de Frontier informó que había atropellado a una persona durante el ​despegue y canceló ⁠su salida. El peatón, cuya identidad ‌no ha sido revelada, había saltado ⁠la valla perimetral y fue ⁠atropellado apenas dos minutos después mientras cruzaba la pista, según el aeropuerto.

No se cree que la ⁠persona fuera un empleado del aeropuerto, ​según el comunicado.

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El incidente provocó ‌un breve incendio en el ‌motor y la aparición de humo en ⁠la cabina del Airbus A321, que transportaba a 224 pasajeros y siete miembros de la tripulación, todos los cuales fueron evacuados ​de ‌forma segura.

Doce personas sufrieron heridas leves y cinco fueron trasladadas a hospitales locales, según informó el aeropuerto.

Frontier afirmó que estaba investigando el incidente y recabando más ⁠información en coordinación con el aeropuerto y otras autoridades de seguridad.

El aeropuerto indicó que el lugar del incidente había sido despejado y que la pista en la que se produjo el incidente se reabrió a las 10:55 de la ‌mañana, hora local.

El aeropuerto añadió que también había examinado la valla que había atravesado el individuo y que se encontraba intacta.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, afirmó que ‌las fuerzas del orden locales están investigando el incidente con el apoyo de la Administración Federal de ‌Aviación de ⁠Estados Unidos y la Administración de Seguridad en el Transporte.

Con información de Reuters