Quién es Lucas Silva, la joyita que River quiere blindar tras sorprender a Coudet en Copa Sudamericana

River Plate acelera para asegurar a Lucas Silva, el juvenil que sorprendió a Eduardo Coudet en la Copa Sudamericana.

La aparición de Lucas Silva en River Plate no pasó desapercibida en el "Millonario". El mediocampista de 19 años aprovechó sus oportunidades en la Copa Sudamericana, dejó una gran imagen y ahora la dirigencia ya trabaja para blindarlo con su primer contrato profesional. Desde La Dulce, un pequeño pueblo bonaerense, hasta el plantel de Primera, el juvenil empieza a ganarse la confianza de Eduardo "Chacho" Coudet.

River volvió a encontrar otro juvenil con grand proyección en sus inferiores. En medio de la rotación que decidió "Chacho" Coudet para afrontar la Copa Sudamericana, Lucas Gabriel Silva apareció como una de las grandes revelaciones del equipo.

El volante central sumó 79 minutos frente a Carabobo y ratificó las buenas sensaciones que ya había dejado en sus primeras apariciones. Con personalidad, criterio para manejar la pelota y mucha dinámica en la mitad de la cancha, el juvenil empezó a ganarse un lugar en la consideración del entrenador.

La situación toma todavía más valor si se tiene en cuenta el contexto del plantel. River atraviesa un momento con pocas variantes naturales en el mediocampo y además aún espera por la recuperación de Fausto Vera por lesión. En ese escenario, Silva aprovechó cada oportunidad para mostrarse.

Su debut se había dado semanas atrás frente a Aldosivi, cuando apareció por primera vez en una lista de convocados. Luego volvió a sumar minutos ante Bragantino y terminó de convencer al cuerpo técnico.

River quiere blindarlo con una cláusula millonaria

El crecimiento del juvenil encendió rápidamente las alarmas en la dirigencia de River. Con 19 años y sin contrato profesional firmado, el club ya comenzó a trabajar para asegurar su continuidad y evitar futuros problemas.

Según informó este viernes BolaVip, desde Núñez ya hubo un primer contacto formal con el entorno del futbolista para transmitir la intención de blindarlo económicamente y ofrecerle su primer vínculo profesional.

Aunque todavía no avanzaron las negociaciones definitivas sobre salario, extensión contractual y cláusula de rescisión, en River manejan una política clara con sus talentos jóvenes: contratos largos y cláusulas cercanas a los 100 millones de euros.

Ese modelo ya se aplicó con otras promesas surgidas de inferiores y todo indica que Lucas Silva podría ingresar pronto en ese selecto grupo.

De un pueblo de 2.000 habitantes a la Primera de River

La historia de Silva tiene un recorrido muy particular. El mediocampista nació en La Dulce, una pequeña localidad del partido de Necochea (Provincia de Buenos Aires) con poco más de 2.000 habitantes.

Sus primeros pasos en el fútbol los dio en Deportivo Old, club donde todavía lo recuerdan con mucho cariño. Desde allí dio el salto a River Plate en 2016, tras superar una prueba para incorporarse a las divisiones infantiles del club. En ese momento tenía apenas 11 años y todavía no podía instalarse en la pensión de River. Por eso, viajaba únicamente cuando su familia lograba llevarlo a Buenos Aires, una situación que obligó al juvenil a hacer un enorme esfuerzo durante sus primeros años de formación.

A pesar de las dificultades, Silva nunca dejó de crecer. Si bien su paso por la Reserva de Marcelo Escudero tuvo poca continuidad —apenas disputó siete partidos—, Coudet comenzó a seguirlo de cerca y terminó llevándolo a la mini pretemporada realizada en Cardales junto a otros juveniles. Ese fue el punto de partida para que el entrenador empezara a observarlo como una alternativa real para el plantel profesional.

Qué vio Coudet en el juvenil de River

En River destacan varias cualidades del mediocampista. Silva se caracteriza por su simpleza para jugar, su inteligencia táctica y su capacidad para administrar los tiempos del equipo. “Me gusta que la pelota pase por mí para manejar el ritmo y distribuir el juego”, explicó el propio futbolista en declaraciones difundidas por el club.

En los entrenamientos y en sus primeros minutos oficiales mostró personalidad pese a la presión de jugar en Primera. Además, en el cuerpo técnico valoran su lectura del juego y su tranquilidad para resolver en espacios reducidos.

Desde Deportivo Old también resaltaron su perfil humano. “Lucas siempre fue humilde, respetuoso y con una enorme calidad humana. De esos chicos que dejan huella”, publicaron en redes sociales tras verlo debutar con la camiseta del Millonario.