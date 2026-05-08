Los cinco jugadores de campo de River que atajaron y la increíble estadística histórica que tienen

Los cinco jugadores de campo de River que atajaron y la increíble estadística

River Plate dejó atrás el mal trago del Torneo Apertura contra Atlético Tucumán después de la agónica victoria ante Carabobo de Venezuela por la Copa Sudamericana con el que se aseguró un lugar en la próxima ronda del certamen continental. La alegría fue completa a pesar de que Santiago Beltrán vio la roja y Matías Viña ocupó su lugar bajo los tres palos porque el gol de Maximiliano Salas le dio el triunfo por 2 a 1 a los de Eduardo "Chacho" Coudet. La particularidad es que el lateral uruguayo que llegó en el último mercado de pases pasó a la historia junto a otros cuatro futbolistas.

El reglamento afirma que si un guardameta se va expulsado y al equipo no le quedan cambios, un jugador del campo debe ocupar ese puesto. Esta vez el encargado fue el defensor que no dudó en calzarse los guantes y asumir dicha responsabilidad para evitar una derrota. No sólo que el "Millonario" ganó un partido épico, sino que su "arquero improvisado" se unió a una lista que ocupan algunos ídolos y otros hombres que vistieron la "Banda" en sus carreras.

Quiénes son los cinco jugadores de campo de River que reemplazaron al arquero titular y cómo les fue

Alfredo Di Stéfano por Amadeo Carrizo

El primero fue el gran Alfredo Di Stéfano ante una lesión de Amadeo Carrizo el 31 de julio de 1949. El emblemático guardameta de River no pudo continuar y la futura leyenda del Real Madrid lo reemplazó en los últimos 8 minutos de un Superclásico que luego el "Millonario" ganó por 1 a 0 con gol de Ángel Labruna. Fue el último torneo de la "Saeta Rubia" en el conjunto de Núñez, ya que posteriormente fichó para Millonarios de Colombia para luego arribar al "Merengue".

Juan Pablo Ángel por Roberto "Tito" Bonano

Corría el año 1998 y el colombiano hacía su debut con la camiseta de River en un partido ante Deportivo Español. El "Millonario" ganaba 4 a 0 y el titular se fue expulsado por demorar el juego, por lo que el delantero se hizo cargo del arco. Poco después le convirtieron un gol, pero igualmente River se llevó la victoria con él bajo los tres palos.

El día que Juan Pablo Ángel reemplazó a Roberto Bonano en el arco de River

Martín Demichelis por Ángel Comizzo

El 28 de abril del 2002, Ángel David Comizzo se fue expulsado por una roja directa contra Racing en el Estadio Monumental antes de un tiro libre para el visitante cuando el partido estaba 0 a 0. Martín Demichelis lo reemplazó y tras el rebote en la barrera después del remate de Claudio Úbeda llegó la asistencia de Ricardo Rojas para la corrida de Nelson "Pipino" Cuevas, quien luego dejó en el camino a Gustavo Campagnuolo y definió para el 1 a 0 final.

Enzo Pérez por Franco Armani

El volante atajó en la Copa Libertadores 2021 un partido completo ante Independiente Santa Fe en el que el "Millonario" ganó 2 a 1 en el Estadio Monumental porque todos los guardametas anotados en la lista tenían Covid-19. Ante la imposibilidad de incorporar un arquero de emergencia por decisión de la Conmebol, el mendocino se calzó los guantes -lesionado- y tuvo una buena actuación en un encuentro clave para los entonces dirigidos por Marcelo Gallardo.

Matías Viña por Santiago Beltrán

El defensor uruguayo atajó después de la expulsión del joven arquero del "Millonario" a los 86 minutos del encuentro ante Carabobo de Venezuela por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana y los dirigidos por Eduardo "Chacho" Coudet se quedaron con la victoria por 2 a 1 sobre el final después del gol de Maximiliano Salas.