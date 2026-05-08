River tuvo un triunfo agónico en la Copa Sudamericana y celebra: resumen del partido y goles

En una noche que tuvo absolutamente de todo, River Plate derrotó 2-1 a Carabobo en el Polideportivo Misael Delgado por la cuarta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026. El equipo de Eduardo Coudet se llevó tres puntos de oro en un cierre frenético que incluyó expulsiones, penales y un héroe inesperado bajo los tres palos.

Desde el arranque, River impuso condiciones pero se topó con una muralla: Lucas Bruera. El arquero local fue la figura absoluta de la primera mitad, deteniéndole un penal a Juan Fernando Quintero a los 24 minutos y frustrando intentos de Galoppo, Lencina y Bustos.

Antes del descanso, el panorama parecía aclararse para la visita cuando Edson Castillo vio la roja tras una dura entrada sobre Joaquín Freitas, dejando a Carabobo con diez hombres. La apertura del marcador llegó a los 13' del complemento: Maximiliano Meza conectó un cabezazo goleador tras un córner que, luego de impactar en el travesaño, sentenció el 1-0. Sin embargo, el "Granate" venezolano no bajó los brazos y, a los 31', Matías Núñez igualó de penal tras una infracción de Juan Cruz Meza.

El caos se desató a los 40': el arquero de River, Santiago Beltrán, fue expulsado por último recurso tras revisión del VAR. Sin cambios disponibles, el lateral uruguayo Matías Viña asumió el reto de ponerse los guantes para aguantar el empate en los minutos finales.

Cuando parecía que los puntos se repartían, apareció la mística. En el sexto minuto de adición, un envío largo de Facundo González encontró a Maximiliano Salas, quien con una definición exquisita por encima de Bruera desató la locura argentina y selló el 2-1 definitivo.

Posiciones y lo que viene para River

Con este resultado, River se consolida como líder absoluto:

River Plate: 10 pts.

Carabobo: 6 pts.

¿Qué necesita para clasificar? El próximo miércoles 20 de mayo, el "Millonario" recibirá a Red Bull Bragantino. Un empate le basta para asegurar el pase a octavos, mientras que una victoria le garantizará el primer puesto del grupo. Por su parte, Carabobo buscará recuperarse ante un Blooming casi eliminado el jueves 21.