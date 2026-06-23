El Manchester United asegura terrenos para un nuevo estadio de 100.000 espectadores

FOTO DE ARCHIVO. Fútbol - Europa League - Partido de vuelta de la eliminatoria - Manchester United vs FC Barcelona - Old Trafford, Mánchester, Reino Unido - 23 de febrero de 2023. Vista general de un banderín de córner dentro del estadio

El ​Manchester United ha asegurado la mayor parte de los terrenos necesarios para su nuevo estadio de 100.000 ‌espectadores, informó el ‌lunes el club de la Premier League.

El United había anunciado el año pasado planes para construir el estadio de 2.000 millones de libras (2.650 millones de dólares), que sería el más grande de Reino Unido, junto al actual Old Trafford.

El club dijo que había adquirido a ​Indurent, proveedor de ⁠espacios industriales, y a una compañía de cartera ‌de Blackstone un terreno de unas 10 hectáreas, ⁠situado aproximadamente 350 metros al ⁠noroeste de Old Trafford.

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"Poder construir tan cerca de Old Trafford nos permite preservar la herencia, las tradiciones y los ⁠rituales que son tan importantes para nuestros aficionados", ​dijo Collette Roche, directora ejecutiva del ‌desarrollo del nuevo estadio del ‌United, en un comunicado.

"Estamos comprometidos a construir un ⁠estadio de categoría mundial con nuestros seguidores, no sólo para ellos, con la atmósfera, la asequibilidad y la accesibilidad en el centro de nuestro planteamiento".

Old Trafford ​es la ‌casa de los 13 veces campeones de la Premier League inglesa desde 1910. El estadio, con capacidad para más de 74.000 espectadores, no ha sido sometido a una remodelación importante desde ⁠2006 y también ha afrontado problemas como filtraciones en el techo, drenaje inadecuado y avistamientos de roedores.

El propietario minoritario Jim Ratcliffe, que posee una participación de alrededor del 29% y supervisa las operaciones futbolísticas, se ha mostrado partidario de construir un estadio completamente nuevo en lugar de renovar ‌Old Trafford.

El director ejecutivo de los Diablos Rojos, Omar Berrada, dijo en marzo del año pasado que la inversión en el nuevo estadio podría afectar el gasto en la plantilla y la competitividad durante cinco años.

Después de tener ‌dificultades para replicar dentro y fuera del campo el éxito logrado bajo la dirección de Alex Ferguson, el United terminó ‌tercero en la ⁠temporada recientemente concluida bajo el mando de Michael Carrick, asegurando una plaza en la ​Liga de Campeones por primera vez en dos temporadas.

(1 dólar = 0,7552 libras)

Con información de Reuters