EEUU suspende las sanciones a Irán por 60 días tras el inicio de las conversaciones de paz

FOTO DE ARCHIVO: El vicepresidente de EEUU, JD Vance, antes de subir al Air Force Two, tras las conversaciones de alto nivel entre EEUU e Irán celebradas en la Cumbre del Lago de Lucerna, en la base aérea militar de Emmen, Emmen, Suiza

Estados Unidos suspendió las sanciones contra Irán durante 60 días a partir del lunes, tras las primeras conversaciones en el marco de un incipiente acuerdo de paz, mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, decía que haría "lo que tenga que ‌hacer" si Irán no cumple con su parte del ‌acuerdo.

El vicepresidente de EEUU, JD Vance, señaló que las conversaciones con los responsables iraníes en Suiza habían sentado unas buenas bases para un acuerdo de paz definitivo, aunque Irán negó que se hubieran iniciado las negociaciones sobre su programa nuclear.

Ambas partes, en un intento por avanzar a partir del acuerdo provisional que firmaron la semana pasada, acordaron una hoja de ruta hacia un acuerdo permanente en un plazo de 60 días durante las conversaciones celebradas en el complejo turístico de montaña suizo de Bürgenstock, propiedad de Qatar, informaron los mediadores, Pakistán y Qatar.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

También acordaron un mecanismo para poner fin a los combates en Líbano entre Israel —aliado de EEUU— y Hezbolá, alineado con Irán, y abrieron una ​línea de comunicación para ayudar a garantizar ⁠el paso seguro de los buques mercantes por el estrecho de Ormuz, con el fin de evitar conflictos en esta vía navegable ‌estratégica.

En el primero de varios pasos previstos en el acuerdo para proporcionar alivio económico a Irán, el Tesoro ⁠de EEUU anunció una exención de las sanciones hasta el 21 de agosto, lo ⁠que permite a Teherán vender petróleo y productos relacionados y recibir el pago correspondiente.

Las autoridades informaron de una tregua sostenida en los combates en Líbano en el marco del acuerdo destinado a poner fin a las hostilidades en toda la región, aunque Israel dijo que mantendría ⁠una zona de seguridad en el sur de Líbano y seguiría actuando para "neutralizar" las amenazas contra los soldados y ciudadanos israelíes.

El ​tráfico de petroleros por el estrecho de Ormuz comenzó a repuntar el lunes, y el ministro ‌de Asuntos Exteriores de Omán reafirmó el compromiso de su país ‌con el derecho internacional y el paso seguro y sin peajes durante las negociaciones con Irán sobre la gestión de esta ⁠vía navegable vital.

Los ataques de EEUU e Israel contra Irán, así como los ataques israelíes en Líbano, han causado la muerte de miles de personas y han desplazado a millones. La guerra con Irán también ha sacudido los mercados de todo el mundo y ha provocado un aumento de los precios mundiales del petróleo. Los precios del crudo ampliaban sus pérdidas el martes, tras cerrar el lunes con una caída ​del 3%.

VANCE OFRECE UNA ‌EVALUACIÓN OPTIMISTA

Israel no formaba parte del acuerdo de paz, pero el viernes acordó un nuevo alto el fuego en Líbano. Aunque los intensos combates continuaron durante un día más, las autoridades libanesas afirmaron que se habían atenuado desde la noche del sábado.

Israel y Líbano tenían previsto iniciar una nueva ronda de conversaciones en Washington el martes, con Beirut decidida a seguir adelante con las negociaciones directas, aunque estas parezcan verse eclipsadas por la decisión de Irán de incluir a Líbano en ⁠sus negociaciones con Estados Unidos.

Vance, que ha mantenido un tono optimista desde que se firmó el memorando de entendimiento, dijo que Teherán había accedido a permitir la entrada de inspectores nucleares en el país, así como a establecer mecanismos para gestionar sus activos congelados en el extranjero y supervisar el alto el fuego.

"Hemos sentado unas bases muy sólidas para alcanzar un acuerdo final satisfactorio", dijo a los periodistas tras las conversaciones.

Sin embargo, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, dijo a la agencia oficial de noticias IRNA que Irán aún no había debatido cuestiones nucleares ni había asumido nuevos compromisos.

Trump dijo el lunes en una publicación en Truth Social que Irán aceptará someterse a inspecciones de armamento para garantizar la "honestidad nuclear".

"Si ‌Irán no cumple su acuerdo, o si no se comporta como debe, haré lo que tenga que hacer", dijo Trump posteriormente a los periodistas.

Irán ha limitado las inspecciones del Organismo Internacional de Energía Atómica desde que EEUU e Israel lanzaran una primera ronda de ataques aéreos el año pasado, y las suspendió por completo cuando estalló la guerra en febrero. Afirma que su programa nuclear es pacífico.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi, dijo en las redes sociales que Teherán había conseguido exenciones para las exportaciones de petróleo y productos petroquímicos, la liberación de parte de sus ‌activos congelados en el extranjero y la puesta en marcha de un plan de reconstrucción y desarrollo para Irán.

Vance explicó que el enviado de la Casa Blanca, Jared Kushner —yerno de Trump—, había ideado un proceso mediante el cual EEUU y Qatar tendrían control sobre los fondos iraníes una vez descongelados, y ‌el dinero podría destinarse a la ⁠compra de maíz, soja y trigo estadounidenses.

"Así pues, el dinero que desbloqueemos se destinará a nuestros agricultores", dijo Trump a los periodistas.

Sin embargo, el gobernador del Banco Central de Irán, Abdolnaser Hemmati, dijo que no existía tal obligación ​y señaló que al menos parte de los fondos congelados restantes podrían utilizarse para comprar otros productos no sujetos a sanciones, informó la agencia de noticias iraní Tasnim.

Estaba previsto que las conversaciones técnicas continuaran durante el resto de esta semana.

Con información de Reuters