Lo mataron a tiros: conmoción por el asesinato de un reconocido actor a sus 47 años

El mundo del cine y la música está de luto por la muerte de Brian Boucher, artista jamaiquino conocido como Ras Ajai y recordado por su participación en la película Bob Marley: One Love. El actor y cantante de 47 años falleció tras ser baleado en Jamaica, en un ataque que ya es investigado por las autoridades.

El violento episodio ocurrió el sábado 1 de agosto en Waterford, una comunidad ubicada en Portmore, Jamaica. Según informaron medios locales, Brian Boucher había regresado recientemente a su país después de realizar una gira y varias presentaciones en Estados Unidos.

Por motivos que aún se investigan, el artista fue atacado a tiros y recibió múltiples heridas de bala. Personal de emergencias lo trasladó rápidamente a un hospital de la zona, donde ingresó con vida, pero los médicos no lograron salvarlo. Su muerte fue confirmada poco después. Hasta el momento, la Policía jamaiquina no informó detenciones vinculadas con el caso y continúa trabajando para esclarecer las circunstancias del crimen e identificar a los responsables.

Quién era Brian Boucher, conocido como Ras Ajai

Brian Todd Boucher, más conocido por su nombre artístico Ras Ajai, desarrolló una carrera tanto en la música como en la actuación. Como cantante de reggae logró reconocimiento en la escena cultural de Jamaica y, con el paso de los años, también se abrió camino en la industria cinematográfica.

Recibió múltiples disparos: conmoción por la muerte de un reconocido actor.

Su mayor proyección internacional llegó con su participación en la película biográfica Bob Marley: One Love, centrada en la vida y el legado del legendario músico jamaiquino. Ese trabajo le permitió alcanzar una mayor visibilidad fuera de su país y ampliar su reconocimiento entre el público internacional.