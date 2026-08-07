Marcha de San Cayetano 2026: cómo serán los cortes y desvíos por la peregrinación.

La peregrinación por el Día de San Cayetano vuelve a movilizar este viernes 7 de agosto de 2026 a miles de fieles, organizaciones sociales y centrales sindicales desde Liniers hasta Plaza de Mayo. La jornada incluye misas, actos, cortes de tránsito y desvíos en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

La convocatoria, que este año conmemora una década de las movilizaciones conocidas como "Los Cayetanos", reune a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la CGT, las dos CTA, organismos de derechos humanos y movimientos sociales bajo la consigna "Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo". Las actividades comenzaron desde la madrugada en el santuario de San Cayetano, ubicado en Cuzco 150, en el barrio porteño de Liniers, donde miles de personas se acercaron para agradecer y pedir por pan y trabajo.

A las 8 se realizó la tradicional bendición de las herramientas de trabajo, encabezada por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. Más tarde, a las 11, tendrá lugar la misa central en el santuario, que será transmitida en vivo a través del canal oficial de YouTube de la iglesia. Desde allí partirá la columna principal de la movilización, que avanzará por la avenida Rivadavia con destino final en Plaza de Mayo.

El recorrido de la movilización

La marcha recorrerá distintos puntos de la Ciudad antes de llegar al centro porteño. El trayecto contempla una primera parada en la Parroquia de San José de Flores, conocida como la "Parroquia de Francisco". Alrededor de las 11, a la altura del Congreso Nacional, está previsto que se incorporen otras columnas, entre ellas las de Territorios en Lucha y el Bloque Piquetero. Desde allí, la movilización continuará por Avenida de Mayo hasta Plaza de Mayo. Por su parte, la CGT convocó a concentrarse a partir de las 12 en la intersección de Diagonal Sur y Bolívar para sumarse a la manifestación.

Cortes de tránsito y desvíos en la Ciudad

Con motivo de la movilización, el Gobierno porteño dispuso un operativo especial de tránsito con cortes totales, vallados y desvíos en distintos sectores de la Ciudad.

Cortes totales

Cuzco entre Amadeo Jacques y Francisco de Viedma.

Bueras entre Amadeo Jacques y Francisco de Viedma.

Gana entre Francisco de Viedma y avenida Juan B. Justo.

Pasaje Casco entre Francisco de Viedma y Amadeo Jacques.

Bynon entre Cuzco y Barragán.

Francisco de Viedma entre Cuzco y Madero.

Madero entre Francisco de Viedma y Amadeo Jacques.

Gallardo entre las vías del ferrocarril y Fragueiro.

Barragán entre avenida Rivadavia y avenida Reservistas Argentinos.

Avenida Reservistas Argentinos entre Barragán y las vías del ferrocarril.

Barragán entre avenida Juan B. Justo y avenida Álvarez Jonte.

Avenida Álvarez Jonte entre avenida Juan B. Justo y avenida Reservistas Argentinos.

Vallados

Habrá vallados en:

Riobamba y Bartolomé Mitre.

Hipólito Yrigoyen y Sarandí.

Avenida Entre Ríos y Alsina.

Hipólito Yrigoyen y Solís.

Avenida Callao y Bartolomé Mitre.

Avenida Rivadavia y Sarandí.

Combate de los Pozos y Alsina.

Desvíos

Los principales desvíos estarán ubicados en: