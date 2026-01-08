En fotos: la multitudinaria peregrinación a Mercedes por el Gauchito Gil

Desde las primeras horas de la jornada, miles de devotos llegaron a la ciudad de Mercedes en una peregrinación por el Gauchito Gil. Banderas rojas, velas encendidas y ofrendas para el ídolo pagano protagonizaron el paisaje en el distrito correntino que cada año honra al santo popular.

Este año la peregrinación se destacó por inaugurar un nuevo santuario, de dimensiones que contienen el crecimiento sostenido de una de las devociones argentinas más extendidas. La celebración convocó a fieles de todo el país, que llegaron a pie, en micros, en motos o en caravanas familiares.

Las imágenes de la peregrinación a Mercedes por el Gauchito Gil (crédito: Kaloian Santos)

Quién fue el Gauchito Gil y por qué se peregrina a Mercedes cada 8 de enero

Antonio Mamerto Gil fue un gaucho correntino desertor de las luchas civiles entre celestes y colorados. Se negó a pelear en una guerra que consideraba injusta y lo capturó una partida militar: lo colgaron y degollaron el 8 de enero de 1878.

Según la tradición, antes de morir el Gauchito Gil le dijo a su verdugo: “La sangre de un inocente sanará a otro inocente”. Días después, el hijo enfermo del militar se curó milagrosamente. Así se dio origen a un culto popular que atraviesa clases sociales, regiones del país y generaciones.

Al Gauchito Gil lo invocan por su capacidad para ayudar en situaciones difíciles, en temas de salud, trabajo, y seguridad. Los devotos le piden milagros, realizan promesas y le dejan ofrendas como cintas rojas, velas, cigarrillos y comida en su honor.