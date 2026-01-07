Según confirmó Víctor Isnardo, interventor del santuario, este año se espera que la convocatoria supere las 400 mil personas, lo que podría marcar un nuevo récord de asistencia

En vísperas de la celebración del Gauchito Gil, que se conmemora cada 8 de enero, la provincia de Corrientes implementará un operativo de tránsito por la llegada masiva de fieles al santuario que se ubica en la Ruta Nacional 123, en Mercedes.

Las disposiciones cambiarán algunas reglas de tránsito temporalmente, por lo que habrá cortes para ordenar la zona y prevenir siniestros. El despliegue estará vigente desde la medianoche del miércoles 7 de enero. El gobierno local destinó 450 efectivos policiales de diversas divisiones, quienes trabajarán en conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Defensa Civil y Salud Pública.

Este año, los miles de fieles podrán conocer el nuevo santuario del Gauchito Gil que en esta celebración inaugurará un predio de 435 metros cuadrados. Se trata de una edificación de hormigón y vidrio que incluye oratorios modernos y un área de estacionamiento planificada. En la zona también se reubicaron los puestos comerciales para despejar los accesos y mejorar la circulación de los fieles dentro del predio.

Según confirmó Víctor Isnardo, interventor del santuario, este año se espera que la convocatoria supere las 400 mil personas, lo que podría marcar un nuevo récord de asistencia en relación con años anteriores, informaron medios locales.

Peregrinación al Gauchito Gil: cómo estará el tránsito en Corrientes

Algunas de las pautas que establecieron mientras dure la peregrinación al Gauchito Gil serán:

Vigilancia aérea: usarán drones de alta tecnología para monitorear el movimiento de la multitud y detectar embotellamientos en tiempo real.

Prohibición de estacionamiento: no se podrá estacionar sobre la banquina en un tramo de 6 kilómetros de la Ruta 123 (desde el control caminero N°3 hasta el cruce con la Ruta 119).

A qué hora cortarán la Ruta Nacional 123

Las autoridades confirmaron que habrá dos momentos de interrupción total del tránsito para que puedan desarrollarse las actividades tradicionales durante la festividad.

La vigilia de los fieles será desde las 23:30 del 7 de enero a las 00:30 del 8 de enero y se verá afectado el Control Caminero N°3 - Ruta 119. Mientras que la cabalgata tradicionale será el jueves de 6:30 a 9:30 y se verá afectada la avenida Pellgrini - Control Caminero N° 3.

A aquellos que circulen por la región, pero no asistan al santuario, se les recomienda usar los siguientes desvíos para evitar las demoras: