Cuándo corre Franco Colapinto: fecha, horario y cómo ver la Fórmula 1 en vivo

La Fórmula 1 regresa a la acción después del tradicional receso de verano europeo y los ojos vuelven a estar sobre Franco Colapinto, que busca revancha después de un flojo desempeño de su equipo en Hungría. Ahora, el piloto de Alpine afrontará un nuevo desafío en el Gran Premio de Países Bajos, una cita clave para intentar sumar puntos y consolidar su crecimiento en la máxima categoría del automovilismo.

La competencia marcará el reinicio del calendario 2026 y se disputará en el histórico circuito de Zandvoort, uno de los trazados más exigentes del campeonato por sus curvas peraltadas y la escasa posibilidad de sobrepasos. Además, el escenario contará con el habitual respaldo de miles de aficionados neerlandeses, que convierten cada edición en una verdadera fiesta del deporte motor.

Cuándo corre Franco Colapinto en el GP de Países Bajos: fechas y horario

La actividad comenzará el viernes 21 de agosto con la única práctica libre, prevista para las 7:30 (hora de Argentina) . Ese mismo día también se disputará la clasificación para la carrera Sprint , desde las 11:30 .

con la única práctica libre, prevista para las . Ese mismo día también se disputará la , desde las . El sábado 22 de agosto se correrá la Sprint , que comenzará a las 7:00 , mientras que la clasificación para el Gran Premio se llevará a cabo desde las 11:00 .

se correrá la , que comenzará a las , mientras que la se llevará a cabo desde las . Finalmente, la carrera principal se disputará el domingo 23 de agosto, con largada programada para las 10:00 (hora argentina).

Por dónde ver a Franco Colapinto en el GP de Países Bajos

La carrera se puede seguir por Fox Sports por cable y a través del streaming de Disney +.

Cómo es el circuito de Países Bajos

El Gran Premio se disputa en el circuito de Zandvoort, un trazado ubicado junto al mar del Norte que volvió al calendario de la Fórmula 1 en 2021. El escenario tiene una longitud de 4,259 kilómetros, combina 14 curvas y se caracteriza por sus pronunciados peraltes, especialmente en las curvas Arie Luyendyk y Hugenholtz, que permiten distintas trayectorias y exigen máxima precisión de los pilotos.

El piloto argentino busca sumar puntos.

La pista también presenta sectores muy angostos y rápidos, lo que convierte a la clasificación en un momento determinante del fin de semana, ya que adelantar durante la carrera suele resultar complejo. A esto se suma el viento proveniente de la costa y la arena que puede ingresar al asfalto, factores que suelen modificar las condiciones de adherencia y obligan a los equipos a ajustar constantemente la puesta a punto de los monoplazas. En ese contexto, Colapinto buscará aprovechar cada sesión para encontrar el mejor rendimiento y comenzar la segunda parte de la temporada con un resultado positivo.