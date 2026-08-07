Milei no puede creer lo que reveló Baby Etchecopar en vivo: "Espada"

Ángel "Baby" Etchecopar volvió a cuestionar con dureza al gobierno de Javier Milei. Durante su programa en A24, el periodista habló sobre la incertidumbre económica y política que, a su entender, atraviesa el país, y también apuntó contra los jóvenes que acompañaban al mandatario durante sus primeros meses de gestión.

En su editorial, Baby Etchecopar aseguró que la sociedad vive un momento de incertidumbre y utilizó una referencia clásica para describir el escenario actual. "Tenemos la espada de Damocles, de no saber cuánto tiempo vamos a estar en cada lado", afirmó.

El periodista también marcó una diferencia entre su situación personal y la de las nuevas generaciones. "Yo ya estoy grande. Estoy hecho y puedo dar la vuelta y vivir con menos. Pero los pendejos, en la incertidumbre, dos años estuvieron felices", sostuvo.

"Hoy no están los pendejos"

Durante su análisis, Etchecopar recordó el entusiasmo que, según él, despertó la llegada de Javier Milei a la Presidencia entre muchos jóvenes. "Primero era el león y la motosierra, la hermana que era la pasionaria", expresó, en alusión a algunos de los principales símbolos del oficialismo.

Milei no puede creer lo que reveló Baby Etchecopar en vivo.

Luego fue más allá y aseguró que ese respaldo ya no se percibe. "Todos los pendejos estos que lo seguían a Milei y que ahora no aparecen por ningún lado, eran la fuerza bruta que iban a sostener el gobierno de Milei contra cualquier adversidad", afirmó. Finalmente, cerró con una fuerte crítica hacia quienes continúan respaldando al Presidente en las redes sociales. "Hoy no están los pendejos. Quedaron escribiendo como trolls", concluyó.