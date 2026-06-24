Ministro de Deportes de Qatar y Madibo visitan a lesionado canadiense Kone

El Ministro de Deportes de Qatar y el futbolista de la selección Assim Madibo visitaron al centrocampista canadiense Ismael Kone para interiorizarse de su estado de salud tras la lesión que sufrió durante el partido del Mundial, informó la federación local.
Qatar sufrió una abultada derrota 6-0 ante Canadá en su enfrentamiento del Grupo B, durante el cual Kone sufrió una fractura en una pierna tras una torpe entrada de Madibo en la segunda parte. El futbolista canadiense fue operado.
"Fueron recibidos por el presidente de la Asociación Canadiense de Fútbol. Esta visita refleja el espíritu deportivo y las sólidas relaciones tanto dentro como fuera del campo. Deseamos al jugador una pronta recuperación y un rápido regreso a los terrenos de juego", publicó en Facebook la federación de Qatar.
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La entidad publicó fotos de la visita, una de las cuales muestra a los dos jugadores abrazándose. Kone aparecía sentado en una silla de ruedas.
Qatar se enfrentará el miércoles a Bosnia y Herzegovina en su último partido de la fase de grupos, mientras que Canadá, uno de los coanfitriones del torneo, se medirá a Suiza.
Con información de Reuters