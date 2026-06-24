Ministro de Deportes de Qatar y Madibo visitan a lesionado canadiense Kone

Assim Madibo, de Qatar, comete una falta sobre Ismael Kone, de Canadá

​El Ministro de Deportes de Qatar y el futbolista ‌de la selección ‌Assim Madibo visitaron al centrocampista canadiense Ismael Kone para interiorizarse de su estado de salud tras la lesión que sufrió durante el partido del ​Mundial, informó ⁠la federación local.

Qatar sufrió una ‌abultada derrota 6-0 ante ⁠Canadá en su ⁠enfrentamiento del Grupo B, durante el cual Kone sufrió una fractura ⁠en una pierna tras ​una torpe entrada de ‌Madibo en la ‌segunda parte. El futbolista canadiense ⁠fue operado.

"Fueron recibidos por el presidente de la Asociación Canadiense de Fútbol. Esta visita ​refleja ‌el espíritu deportivo y las sólidas relaciones tanto dentro como fuera del campo. Deseamos al jugador una pronta ⁠recuperación y un rápido regreso a los terrenos de juego", publicó en Facebook la federación de Qatar.

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La entidad publicó fotos de la visita, una de las ‌cuales muestra a los dos jugadores abrazándose. Kone aparecía sentado en una silla de ruedas.

Qatar se enfrentará el miércoles a Bosnia ‌y Herzegovina en su último partido de la fase de grupos, mientras ‌que ⁠Canadá, uno de los coanfitriones del torneo, se ​medirá a Suiza.

Con información de Reuters