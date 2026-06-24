Croacia debe mejorar su concentración en el Mundial tras pasar sustos ante Panamá, dice DT Dalic

El entrenador de Croacia, Zlatko Dalic, durante el partido ante Panamá

Croacia debe manejar mejor la presión y mejorar su concentración si quiere llegar ‌lejos en el Mundial, ‌afirmó el seleccionador Zlatko Dalic tras la trabajada victoria 1-0 de su equipo sobre Panamá el martes.

Panamá demostró velocidad y organización y estuvo a punto de abrir el marcador cuando José Luis Rodríguez remató de cabeza hacia la portería, pero ​el meta croata ⁠desvió el balón al larguero justo antes del ‌descanso para hidratarse.

Muy frustrado por el ⁠rendimiento de su equipo, Dalic ⁠aprovechó el descanso para intentar que sus jugadores volvieran a concentrarse.

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"Estaban bajo mucha presión y el rival tenía ⁠la posesión del balón, además de muchas ​otras pelotas que realmente nos hicieron ‌mucho daño", dijo Dalic ‌tras el partido en el que Croacia dejó ⁠sin posibilidades de clasificar a Panamá en el Grupo L.

"Al principio no logramos superarlo, por eso estaba un poco enfadado y reaccioné", agregó.

Tras haber ​perdido ‌ante Inglaterra en su primer partido, Croacia llegó a este encuentro muy consciente de que una derrota le privaría de cualquier posibilidad de pasar a la fase eliminatoria del ⁠torneo ampliado a 48 equipos.

A pesar de lo que había en juego, Croacia, subcampeona en 2018, tuvo un comienzo lento frente a una potente selección de Panamá, antes de que su clase acabara por imponerse tras el descanso.

"Para ser sincero, no esperaba que fuera ‌un partido tan difícil. No reaccionamos de la mejor manera posible, y quizá se debió a la presión, porque realmente necesitábamos estos tres puntos para pasar a la segunda fase", afirmó.

Dalic señaló que el ‌rendimiento de su equipo debe mejorar en todos los aspectos, especialmente en defensa, de cara al partido contra Ghana ‌el sábado ⁠en Filadelfia.

"No estoy muy contento con el juego, sobre todo en la primera ​parte. Pero voy a olvidarme de esto y centrarme ahora en lo que nos espera", apuntó.

Con información de Reuters