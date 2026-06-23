Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Martes, 23 de junio

El termómetro del Servicio Meteorológico Nacional marcó apenas 5°C a las 3 de la mañana en Capital Federal, pero la sensación térmica se desplomó a 3°C por el viento sostenido de 14 km/h y ráfagas de hasta 28 km/h.

El cielo permanece completamente despejado, sin una sola nube, lo que favorece que el frío se intensifique durante la madrugada. La humedad es del 74% y el punto de rocío apenas alcanza 1°C, un combo que congela todo a esta hora.

La probabilidad de lluvia es del 0%, así que no se esperan precipitaciones. La visibilidad es óptima: 45 kilómetros. Atención, porque la cota de nieve se ubica en los 1100 metros, un dato clave para quienes viajen a zonas serranas.

La presión atmosférica está en 1016 hPa y no hay niebla, lo que garantiza un amanecer luminoso pero con mucho abrigo.