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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Martes, 23 de junio

En VIVO - Actualizado hace 11 minutos

Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.

Hace 11 minutos

Madrugada helada en Buenos Aires: sensación térmica de 3°C y cielo despejado

El termómetro del Servicio Meteorológico Nacional marcó apenas 5°C a las 3 de la mañana en Capital Federal, pero la sensación térmica se desplomó a 3°C por el viento sostenido de 14 km/h y ráfagas de hasta 28 km/h.

El cielo permanece completamente despejado, sin una sola nube, lo que favorece que el frío se intensifique durante la madrugada. La humedad es del 74% y el punto de rocío apenas alcanza 1°C, un combo que congela todo a esta hora.

La probabilidad de lluvia es del 0%, así que no se esperan precipitaciones. La visibilidad es óptima: 45 kilómetros. Atención, porque la cota de nieve se ubica en los 1100 metros, un dato clave para quienes viajen a zonas serranas.

La presión atmosférica está en 1016 hPa y no hay niebla, lo que garantiza un amanecer luminoso pero con mucho abrigo.

Hace 26 minutos

3 AM: frío en Capital Federal, 5° y sensación térmica de 3°, cielo despejado

En plena madrugada de este martes 23 de junio, a las 03:00, Capital Federal registra un cielo despejado y una temperatura de 5°C. Sin embargo, el viento medio de 14 km/h y ráfagas de hasta 28 km/h provocan que la sensación térmica sea de solo 3°C. La humedad se ubica en 74% con un punto de rocío de 1°C, y la probabilidad de lluvia es 0%, sin niebla. La visibilidad es excelente: 45 kilómetros. La presión atmosférica marca 1016 hPa y la cota de nieve se sitúa en 1.100 metros, dato clave para la zona cordillerana. Seguí actualizado minuto a minuto en este liveblog del clima en Buenos Aires con el Servicio Meteorológico Nacional.

Hace 1 hora

Madrugada helada en Capital Federal: 5° y sensación térmica de 3° con cielo despejado

Capital Federal amanece con una madrugada fría y diáfana, según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional de las 03:00. El termómetro marca apenas 5°C, pero el viento del sector sur hace que la sensación térmica descienda a 3°C, un dato clave para quienes salen temprano.

El cielo se presenta completamente despejado (0% de nubosidad), con una visibilidad excelente de 45 kilómetros y sin niebla. La humedad es del 74%, el punto de rocío se ubica en 1°C y la probabilidad de lluvia es 0% durante toda la jornada, por lo que no se esperan precipitaciones.

En cuanto al viento, sopla con una intensidad media de 14 km/h, aunque pueden registrarse ráfagas de hasta 28 km/h, lo que refuerza la sensación de frío. La presión atmosférica es de 1016 hPa y la cota de nieve se mantiene en los 1100 metros, un dato relevante para la zona cordillerana.

Seguiremos actualizando minuto a minuto el pronóstico del tiempo en vivo para Capital Federal. ¡Abrigate que la mañana viene fresca!

Hace 16 horas

Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Lunes, 22 de junio

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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Lunes, 22 de junio

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18:15 | 21/06/2026

Se aproxima un anticiclón térmico que amenaza con bajas temperaturas

Hacia mitad de la semana se espera uno de los días más fríos del año. ¿Qué dice el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional?

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España se abrasa durante la primera ola de calor oficial de 2026

Una mujer utiliza un ventilador eléctrico portátil mientras compra en el mercadillo de El Rastro durante un caluroso día de verano en el centro de Madrid, España.

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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo, 21 de junio

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Europa se sofoca bajo ola de calor; Francia celebra reuniones de emergencia

Una mujer se moja la cara con agua en la Fuente de Neptuno durante un día caluroso en Bolonia, Italia.

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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 20 de junio

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"Fête de la Musique" de París se celebrará el domingo pese a ola de calor, dice ministro

FOTO DE ARCHIVO: El ministro del Interior francés, Laurent Núñez, abandona el Palacio del Elíseo en París

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Abundantes reservas mundiales podrían mitigar el impacto de El Niño en suministro de alimentos

FOTO DE ARCHIVO: Una cosechadora trabaja en un campo de trigo en el condado de Qian, en Xianyang, provincia de Shaanxi

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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Viernes, 19 de junio

Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.

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20:51 | 18/06/2026

Alerta por la llegada de un frente frío, pero el tiempo mejora el fin de semana

Tras las lluvias de este jueves, el viernes arrancará con mínimas de cuatro grados y se esperan condiciones favorables para el fin de semana.

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Francia amplía la alerta por ola de calor a 53 departamentos a partir del viernes

Ola de calor azota Francia

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04:00 | 18/06/2026

Llega la lluvia a CABA y el Conurbano: el pronóstico del tiempo para este jueves

El Servicio Meteorológico informó el pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano en este 18 de junio. ¿Cuándo empieza a llover?

La temperatura continuará con una tedencia a la baja durante el fin de semana

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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Jueves, 18 de junio

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21:09 | 17/06/2026

Estados Unidos enciende las alertas por inundaciones y diluvios´por un ciclón

El ciclón Arthur avanza sobre la costa estadounidense. Se prevén inundaciones y lluvias que podrían cortar "la vida" a los turistas y la población local.

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