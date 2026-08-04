Alerta por ciclogénesis en el AMBA: cuándo llegan las lluvias más fuertes y la ola de frío

La Ciudad de Buenos Aires atravesará esta semana una secuencia de cambios atmosféricos que irá desde lluvias y tormentas hasta un descenso térmico pronunciado hacia el fin de semana. Luego de un lunes que amaneció con chaparrones y tormentas aisladas, los próximos días marcarán un poco de estabilidad, hasta la llegada de las fuertes tormentas previstas para el jueves.

El jueves 6 de agosto concentrará la mayor actividad de precipitaciones, con acumulados de entre 10 y 30 milímetros y ráfagas de hasta 50 km/h, mientras que el próximo domingo podría traer la mínima más baja de todo el período.

La estabilidad previa a la tormenta

Este martes, la jornada transcurrirá con cielo mayormente nublado y sin precipitaciones previstas. Las temperaturas se moverán entre los 11°C de mínima y los 15°C de máxima, con vientos del sector sur. La mejora respecto al lunes será visible, aunque la nubosidad persistirá durante toda la jornada.

Por su parte, el miércoles mantendrá un panorama similar al martes. El cielo permanecerá cubierto con una probabilidad de lluvia de entre 0 y 10% tanto a la mañana como a la tarde, y las temperaturas prácticamente no registrarán variación: mínima de 13 °C y máxima de 16 °C. Según Meteored, la inestabilidad será "muy acotada, suficiente apenas para no descartar alguna lluvia aislada y pasajera de corta duración".

Cuándo será el día más complicado por la ciclogénesis

El jueves será la jornada de mayor actividad meteorológica de la semana. Una ciclogénesis sobre el este del país favorecerá el desarrollo de lluvias y tormentas sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con probabilidades de precipitación que escalan hasta el 40% a la mañana y el 70% a la tarde y la noche.

Los acumulados estimados se ubican entre 10 y 30 milímetros, concentrados desde el mediodía en adelante.

El viento rotará del este al sudoeste con velocidades de entre 10 y 25 km/h, y ráfagas de entre 25 y 50 km/h tras el pasaje del frente frío. Las temperaturas oscilarán entre una mínima y máxima de 13 °C, lo que anticipa una jornada fría y húmeda. Meteored advirtió que, si bien no se prevén "fenómenos generalizados de gran severidad", será una jornada "para seguir de cerca, especialmente por posibles chaparrones intensos en cortos períodos".

Llega un nueva ola de frío

El viernes las condiciones mejorarán., el sistema de baja presión se desplazará hacia el este y el cielo comenzará a aclararse desde las primeras horas. Las temperaturas iniciarán su descenso: la mínima caerá a 6 °C y la máxima apenas alcanzará los 14 °C. Los vientos del sector sur-sudoeste, con ráfagas de entre 42 y 50 km/h, serán los encargados de acelerar el cambio de masa de aire.

El sábado llegará con condiciones estables, nubosidad variable y temperaturas entre 9 °C y 14 °C. Las ráfagas se mantendrán en el rango de 42 a 50 km/h. El domingo 9 se perfila como la jornada más fría de toda la semana: la mínima descenderá a 5°C y la máxima difícilmente superará los 13°C, con ráfagas que seguirán en el mismo rango. Se recomienda a la población abrigarse adecuadamente y tomar precauciones ante el frío extremo.

Alertas en otras regiones del país

Pese a las proyecciones para el AMBA, para este martes rige una alerta amarilla por tormentas en sectores de Formosa, Chaco y Corrientes. "El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por ráfagas fuertes, granizo, lluvias abundantes en períodos cortos y actividad eléctrica intensa. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, que pueden ser superados de forma puntual", indicaron las autoridades.

Por otro lado, también emitieron un nivel de advertencia por fuertes nevadas para el área cordillerana de Río Negro y Chubut donde se registrarán "nevadas persistentes de variada intensidad". "Se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 50 cm pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta que por momentos la precipitación se presente en forma de lluvia. Además, se prevé la ocurrencia de viento blanco", pronosticaron. Las autoridades recomiendan seguir las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional y tomar precauciones en las zonas afectadas.