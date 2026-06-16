Tras las heladas, llega la ciclogénesis: las provincias que tendrán lluvias intensas esta semana

El ingreso de aire polar este domingo se sintió con intensidad en la zona central de la Argentina, entre el norte de la Patagonia y la región pampeana . El marcado descenso térmico se replicó el lunes y este martes subió unos grados. Sin embargo, tras las heladas llega una nueva ciclogénesis.

Según informó el sitio especializado Meteored, la formación de la ciclogénesis tendrá mayor impacto en el litoral, con precipitaciones que podrían sumar un acumulado importante. Además, el próximo fin de semana llegaría un nuevo y progresivo ingreso de aire frío, coincidiendo con la llegada del invierno 2026.

El martes y miércoles serán jornadas de transición, con la presencia de vientos fuertes en el extremo sur y la disminución de bajas temperaturas.

A partir de la mitad de semana, el viento irá ganando protagonismo en el territorio nacional y el ambiente templado se instalará a partir del incremento considerable de la nubosidad varias provincias.

¿Cuándo llega la ciclogénesis?

El patrón de tiempo frío y seco que caracterizará a gran parte del país en la primera mitad de la semana dará paso a condiciones más inestables y propensas a las precipitaciones desde el jueves 18. Bajo la influencia de una masa de aire más húmeda y templada, el fenómeno irá ganando terreno desde el norte hacia el centro de la Argentina.

Entre jueves y viernes se producirá una ciclogénesis que dará paso a lluvias y tormentas de variada intensidad, especialmente en las provincias del litoral argentino.

Para el sur del Litoral, la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal también se prevén precipitaciones de menor intensidad de cara al fin de semana.

Más frío en el inicio oficial del invierno 2026

El pronóstico del tiempo estima el ingreso de una perturbación desde el Pacífico asociada a un frente frío, que recorrerá entre sábado y domingo desde la Patagonia hacia la franja central del país. Se esperan nevadas en la cordillera, lluvias aisladas en distintas provincias y un generalizado descenso de temperaturas.

De todas maneras, el SMN anticipó que durante el invierno 2026 habrá, en diferentes regiones del país, temperaturas más altas de lo habitual para la época invernal y también mayores precipitaciones que las habituales.

En un informe que aborda el trimestre de junio, julio y agosto, el organismo adelantó que en toda la provincia de Buenos Aires, además de La Pampa, Misiones, Corrientes y sectores de Mendoza, Formosa, Chaco y Santa Fe, se registren precipitaciones superiores a lo habitual, con probabilidades que podrían superar el 50%. La excepción se establece en Tierra del Fuego y parte de Santa Cruz, ya que en el resto de la Patagonia también se prevé más lluvia de lo normal, aunque con menor intensidad.