Se aproxima un frente frío que traerá lluvias, ráfagas y una fuerte caída de temperaturas

Un intenso frente de aire polar comenzó a sentirse en gran parte de la Argentina en las últimas horas y encendió las alarmas meterse en varias provincias, ya que as temperatura llegó a ser de cero grados en varias ciudades.

Este "derrumbe térmico" se produjo por el avance de una masa de aire de origen antártico, capaz de provocar un marcado descenso de las temperaturas. En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (SN) emitió amarillas por lluvia, viento y frío en diferentes sectores del país.

La provincia de Buenos Aires fue una de las primeras en sentir el descenso de temperaturas, seguida por Mendoza, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde se esperan distintos fenómenos asociados al ingreso del aire frío.

Las provincias bajo alerta

En Buenos Aires rigió una alerta amarilla por lluvias este sábado, que derivó luego en mínimas de entre 0 y 2 grados en e Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Por su parte, Mendoza, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego permanecen bajo alerta por vientos intensos, con velocidades sostenidas que podrían alcanzar entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que, en algunos sectores, superarían los 90 kilómetros por hora.

De todas maneras, las condiciones más invernales se concentran en la cordillera. En Mendoza aguardan por nevadas de intensidad moderada a fuerte, con acumulaciones que podrían ubicarse entre los 10 y los 30 centímetros en zonas altas.

El regreso del frío polar

Además de las lluvias, este fin de semana el frente frío provocó una baja de las temperaturas en la región central, sintiéndose con intensidad este domingo y de cara al inicio de la semana. Este descenso marcará una semana con un ambiente más fresco, con mayor presencia de nubosidad y condiciones meteorológicas inestables, escenario que podría prolongarse durante varios días.

El lunes se presentará con cielo despejado y ambiente frío. Las temperaturas mínimas podrían descender entre uno y dos grados respecto a las de este domingo, mientras que las máximas mostrarán una leve recuperación. Se esperan vientos leves del oeste y noroeste, con temperaturas entre 2 °C y 13 °C.

Por otro lado, no se descarta la formación de nieblas y bancos de niebla, especialmente en sectores del Gran Buenos Aires, antes de una tarde con abundante presencia de sol. Los vientos soplarán moderados del noroeste y las temperaturas oscilarán entre 6 °C y 16 °C.

Recomendaciones ante una alerta amarilla

Si el alerta es por lluvias o tormentas fuertes:

Evita sacar la basura y retira objetos de balcones o terrazas que puedan volarse.

Mantén limpias las canaletas y desagües para evitar la acumulación de agua en tu domicilio.

Evita las actividades al aire libre y no te refugies bajo árboles, postes o carteles que puedan caerse debido a los fuertes vientos.

No transites por calles inundadas ni a pie ni en automóvil para evitar riesgos eléctricos o de arrastre.

Si el alerta es por vientos fuertes: