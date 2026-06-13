Pronóstico del tiempo en CABA: cómo estará el clima durante la semana y cuándo llegará el día más frío. Foto: NA

El pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires anticipa una semana con condiciones estables, cielo mayormente despejado y temperaturas típicas del invierno. Luego de las precipitaciones previstas para el sábado 13 de junio, no se esperan nuevas lluvias y el sol será protagonista durante gran parte de los días siguientes.

Las mañanas serán las más frías, con mínimas que llegarán a los 3°C durante el fin de semana y el comienzo de la semana siguiente. En tanto, las tardes tendrán temperaturas más agradables que oscilarán entre los 10°C y los 17°C.

Se espera una semana estable para la Ciudad de Buenos Aires, con mínimas frías y máximas templadas. Foto: Maxi Failla

Pronóstico del tiempo: día por día

Para el sábado 13 de junio se esperan lluvias con una probabilidad del 90%, una máxima de 16°C y una mínima de 7°C. Los vientos podrían alcanzar velocidades de hasta 45 km/h.

se esperan lluvias con una probabilidad del 90%, una máxima de 16°C y una mínima de 7°C. Los vientos podrían alcanzar velocidades de hasta 45 km/h. El domingo 14 de junio el tiempo mejorará de manera significativa. Se prevé una jornada soleada, con temperaturas entre 3°C y 10°C.

el tiempo mejorará de manera significativa. Se prevé una jornada soleada, con temperaturas entre 3°C y 10°C. El lunes 15 de junio continuará el buen tiempo, con cielo despejado y registros que oscilarán entre los 3°C y los 13°C.

continuará el buen tiempo, con cielo despejado y registros que oscilarán entre los 3°C y los 13°C. El martes 16 de junio se mantendrán las condiciones estables, con una máxima de 13°C y una mínima de 3°C.

se mantendrán las condiciones estables, con una máxima de 13°C y una mínima de 3°C. El miércoles 17 de junio será el día más cálido del período analizado, con una temperatura máxima de 17°C y una mínima de 7°C.

será el día más cálido del período analizado, con una temperatura máxima de 17°C y una mínima de 7°C. Para el jueves 18 de junio se espera cielo parcialmente nublado, sin lluvias, con temperaturas entre 7°C y 13°C.

se espera cielo parcialmente nublado, sin lluvias, con temperaturas entre 7°C y 13°C. Finalmente, el viernes 19 de junio tendrá algunas nubes y registros térmicos similares, con una máxima de 15°C y una mínima de 9°C.

Cuándo será el día más frío de la semana en la Ciudad de Buenos Aires

Las temperaturas más bajas de la semana se registrarán entre el domingo 14 y el martes 16 de junio, cuando las mínimas descenderán hasta los 3°C. Estas jornadas estarán acompañadas por cielo despejado, una combinación típica de las irrupciones de aire frío durante el invierno.

Cuándo llegará el día más cálido de la semana en la Ciudad de Buenos Aires

Según el pronóstico, el miércoles 17 de junio será la jornada más templada, con una máxima prevista de 17°C. Aunque continuará el ambiente fresco durante la mañana, la tarde ofrecerá las condiciones más agradables de toda la semana.