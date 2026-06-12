ALERTA por neblina: cómo sigue el clima en Santa Fe y Rosario hoy, viernes 12 de junio de 2026

Niebla en Rosario.

La provincia de Santa Fe amaneció este viernes 12 de junio bajo condiciones de alta humedad, neblinas y bancos de niebla que complicaron la visibilidad en rutas y accesos urbanos. El fenómeno se hizo sentir especialmente durante las primeras horas de la mañana, en línea con el ingreso de aire frío y la estabilidad atmosférica que domina gran parte de la región central del país.

De acuerdo al pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la situación tenderá a mejorar con el correr de las horas con el ascenso de la temperatura y la presencia de intervalos de sol. Sin embargo, el frío seguirá siendo protagonista tanto en la capital provincial como en Rosario, donde las mínimas se ubicaron por debajo de los 10 grados.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe hoy

En la capital provincial, el viernes se presenta con una temperatura mínima de 8 grados y una máxima prevista de 20 grados. Después de una mañana marcada por neblinas y nubosidad variable, se espera una mejora gradual durante la tarde con cielo parcialmente nublado y condiciones estables.

Los vientos serán leves durante gran parte del día, mientras que la probabilidad de precipitaciones se mantiene en cero. El contraste térmico será uno de los rasgos más destacados de la jornada, con una diferencia de más de 10 grados entre la mañana y la tarde.

Pronóstico de Rosario.

De cara al fin de semana, el sábado mostrará un descenso en la temperatura máxima, que rondará los 17 grados, acompañado por cielo mayormente nublado y una baja posibilidad de lluvias aisladas. Para el domingo se prevé una nueva baja térmica, con registros que oscilarán entre los 5 grados y los 14 grados.

Cómo sigue el clima en Rosario durante este viernes

En la ciudad del monumento a la bandera, el panorama será similar. La jornada comenzó con niebla y visibilidad reducida en distintos sectores de la ciudad y el área metropolitana. Con el avance de la mañana, las condiciones tenderán a estabilizarse y el sol aparecerá de manera intermitente.

La temperatura máxima alcanzará los 18 grados, mientras que la mínima fue de apenas 7 grados. No se esperan lluvias durante el viernes y los vientos se mantendrán débiles.

Pronóstico de Santa Fe.

El pronóstico del SMN anticipa un sábado más fresco, con máximas cercanas a los 14 grados y una leve chance de precipitaciones durante la tarde. El domingo llegará con un marcado descenso térmico: la mínima podría ubicarse en torno a los 3 grados, una de las más bajas de la semana.

Las recomendaciones por la neblina

Las autoridades suelen recomendar extremar las precauciones al circular durante episodios de niebla intensa. Entre las principales medidas se destacan reducir la velocidad, aumentar la distancia entre vehículos, utilizar luces bajas y evitar maniobras bruscas.

El fenómeno es habitual durante los meses más fríos del año en la región pampeana, especialmente cuando coinciden noches despejadas, alta humedad y escaso viento. Por eso, aunque el sol gane terreno durante la tarde, las mañanas seguirán presentando condiciones propicias para la formación de bancos de niebla durante los próximos días.