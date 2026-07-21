Colapinto no estará en la FP1 del GP de Hungría.

Después del décimo lugar en el GP de Bélgica, Franco Colapinto se prepara para otro fin de semana de Fórmula 1, esta vez en el Hungaroring, donde este viernes iniciarán las primeras sesiones del Gran Premio de Hungría. Al igual que en Spa-Francorchamps, la decimoprimera fecha del campeonato se disputará bajo el formato tradicional, es decir, sin carrera sprint, por lo que estarán disponibles los tres entrenamientos.

Este dato no resulta menor, puesto que la máxima categoría impuso desde el año pasado que cada escudería debe otorgar cuatro sesiones a los pilotos novatos de sus academias, por lo que la visita a Budapest podría ser clave para tachar una de las prácticas. Y es que con las cancelaciones de los GPs de Baréin y Arabia Saudita a causa del conflicto armado en Oriente Medio, las fechas se han reducido a 22 e incluso cabe la posibilidad de que el calendario siga acortándose.

La continuidad de la guerra de los Estados Unidos e Israel contra Irán hace peligrar los GPs de Qatar y Abu Dhabi, que siempre han sido uno de los destinos predilectos para otorgar entrenamientos a los jóvenes. De ahí que Alpine haya decidido quitar a Colapinto de la FP1 de este viernes para cederle momentáneamente el asiento a Paul Aron, quien ya tuvo otros entrenamientos con los colores de Audi en la presente temporada.

A través de sus redes sociales, el equipo de Enstone hizo oficial la participación del estonio en el Hungaroring con el siguiente comunicado: “En el asiento para la FP1. @PaulAron16 asume sus funciones de piloto reserva este fin de semana en Hungría”. Por su parte, Colapinto volverá a contar con su A526 para la segunda sesión del viernes y no volverá a soltar el volante en todo el fin de semana.

Cabe mencionar que será la primera vez que la escudería francesa cumpla con una de las sesiones a sus jóvenes talentos, de manera que le restarán otras tres para la segunda mitad de la temporada, una de las cuales volverá a corresponderle al argentino. Y es que cada equipo suele repartir de manera equitativa la cesión de los monoplazas entre sus dos pilotos, una manera de evitar problemas internos y también de garantizar la igualdad de oportunidades en la dupla.

Aron reemplazará a Colapinto en la FP1 del GP de Hungría.

Horarios del GP de Hungría 2026 de F1

Tras el GP de Bélgica, la próxima parada de la Fórmula 1 será en el Hungaroring, donde se disputará el Gran Premio de Hungría entre el 24 y 26 de julio por la decimoprimera fecha. A continuación, los días y horarios: