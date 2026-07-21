Famosa modelo sacó a la luz su romance con Marcelo Tinelli: "Me divertí"

Una famosa reconoció haber salido con Tinelli.

Mónica Farro volvió a ser noticia tras su paso por Bondi Live, donde no esquivó ninguna pregunta sobre su vínculo con Marcelo Tinelli. Ante Pepe Ochoa y el resto de los periodistas presentes, la mediática se mostró relajada y dispuesta a hablar de un tema que la persigue hace años.

Una relación que sigue intacta

La vedette explicó que mantiene un trato cordial con el conductor, algo que quedó claro apenas se tocó el tema. Según contó, cada vez que se escriben la buena onda se mantiene, y remarcó que el trato amoroso que Tinelli tenía con ella no era exclusivo: sostuvo que actuaba igual con todas las mujeres que sumaba a sus proyectos, por lo que no le atribuye ningún significado extra a esos gestos.

Mónica Farro reveló que salió con Tinelli.

Sin filtros, Farro fue contundente: "No, nunca. Es una muy buena relación. Él siempre fue muy amoroso conmigo, pero yo creo que con todas también, si te contratan para trabajar". Con esa frase, la mediática dejó en claro que nunca hubo nada romántico entre ambos, más allá de las versiones que circularon en su momento.

Vale mencionar que la insistencia de Ochoa no fue casual: el conductor le remarcó que, en otras oportunidades, ella nunca había desmentido de manera contundente esas versiones, lo que explica por qué el tema volvió a instalarse con fuerza en la ronda de preguntas.

El verdadero enfoque: pasarla bien

Lo más picante de la entrevista llegó cuando habló de sus vínculos pasados. Ahí Farro soltó la frase que resume su filosofía: "Cuando estuve con alguien me divertía yo, después lo que los otros querían es problema de ellos. Yo siempre me divertí en las relaciones que tuve. Cuando me gusta algo sigue hasta que me aburre". Una definición directa, sin vueltas, que muestra su costado más frontal a la hora de hablar de su vida privada.

Buena onda con Tinelli, pese a todo

Para cerrar, la vedette fue contundente sobre el cariño que le tiene al conductor: "Yo lo quiero, te juro que me encanta. Lo amo y si yo le escribo me contesta y eso está bueno. Está bueno tener siempre una buena relación". Pese a la insistencia de los rumores que circularon en su momento, Farro nunca confirmó nada más allá de un buen vínculo profesional y de amistad con Tinelli, dejando la puerta cerrada a cualquier versión romántica.

Esta no es la única vez que el conductor quedó en el centro de la escena por rumores del pasado: días atrás también había salido a hablar públicamente sobre otra historia de amor que se le atribuyó durante los años 90, dejando en claro que este tipo de versiones lo acompañan hace décadas.