Figura de Telefe denunció ser amenazado por su posición poítica: "Me vinieron a..."

Grave denuncia de una figura de Telefe.

Roña Castro, el histórico excampeón mundial de box que participó este año en MasterChef Celebrity (Telefe), realizó una grave denuncia en diálogo con El Destape: aseguró que fue amenazado por sostener su red de comedores comunitarios en el conurbano bonaerense.

La denuncia del Roña Castro

"Me vinieron a poner los puntos, me dijeron ¿por qué tenés tantos comedores? Y porque la gente tiene hambre. También me preguntaron por qué iba al barrio de Villa Fiorito", relató Castro, visiblemente incómodo por la situación. El exboxeador dio a entender que la advertencia podría haber llegado desde el propio Gobierno nacional, aunque no confirmó con certeza el origen del episodio.

El Roña Castro hizo una importante denuncia.

En la misma entrevista, Castro fue contundente contra la administración libertaria: "A mí Nación nunca me dio nada, jamás. Trato de poder ayudar a la gente que necesita desde otra parte. A mí me ayuda Provincia", disparó, marcando una diferencia entre la asistencia que recibe del gobierno bonaerense y la ausencia total de colaboración desde el Estado nacional.

Una tarea solidaria que crece

Castro sostiene desde hace años una extensa red de comedores y merenderos en Lomas de Zamora y otras localidades del conurbano, que según contó en ocasiones anteriores pasó de atender a 2.100 personas a superar las 6.400 en los últimos tiempos. El excampeón mundial suele señalar que la demanda no deja de crecer y que entre los asistentes hay cada vez más gente que trabaja pero no llega a fin de mes.

Además de su tarea social, Castro tuvo este año un breve paso por la pantalla de Telefe como participante de MasterChef Celebrity, certamen del que fue el primer eliminado. Su perfil combativo y su cercanía con los barrios más golpeados por la crisis económica lo convirtieron en una voz cada vez más escuchada a la hora de hablar sobre la situación social del país.