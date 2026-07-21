La 55º edición del tradicional encuentro catamarqueño se puede seguir en directo desde cualquier punto del país.

La 55.ª edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, que se desarrolla del 17 al 26 de julio en el Predio Ferial Catamarca, se puede vivir también a la distancia gracias a la transmisión en vivo de sus espectáculos más destacados. Tanto el Escenario Mayor, corazón artístico del evento, como el Escenario del Patio, espacio dedicado a celebrar la música y el encuentro popular, pueden seguirse en directo a través del canal oficial de YouTube del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca, como así también desde la página oficial de Facebook.

La transmisión en vivo de tres de los cinco escenarios que integran la fiesta más grande del invierno en Argentina consolida una clara política de expansión. Esta iniciativa permite ampliar fronteras y reafirmar el carácter federal e inclusivo del histórico encuentro de los catamarqueños.

En un importante esfuerzo de producción desplegado por la organización, lo que sucede en las tablas principales trasciende el espacio físico para llegar a hogares de todo el país y el mundo, permitiendo a los espectadores disfrutar de la calidad artística que distingue al evento. Para no perderse ningún detalle de la programación, las transmisiones comenzarán en los siguientes horarios:

Escenario del Patio: transmisión en vivo desde las 15:00 hs .

transmisión en vivo desde las . Escenario Mayor: transmisión en vivo desde las 21:00 hs.

Canales oficiales para seguir el evento:

YouTube: Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca

Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca Facebook: Fiesta Nacional e Internacional del Poncho

La grilla de artistas de la Fiesta del Poncho

El evento promete noches inolvidables con espectáculos a cargo de grandes referentes locales y figuras nacionales de renombre que regresan al festival, junto a talentos que pisan por primera vez el predio para conquistar al público. Este año, el Escenario Mayor cuenta con seis noches de celebración que reúnen a los mejores exponentes del folklore, la música popular y el rock nacional.

Entre los invitados nacionales figuran Los Campedrinos, Pimpinela, Los Nocheros, Los Tekis, Soledad Pastorutti, Karina, Valentín Vargas, Lázaro Caballero, Vilma Palma y, como cierre de lujo, Fito Páez. Asimismo, el Poncho le otorga un lugar central a los artistas catamarqueños, quienes suben al escenario para compartir su música, su danza y su talento, poniendo en valor la identidad cultural y artística de la provincia.

Viernes 24 de julio

Delegación Artística de la UNCA

Belén Parma

Compañía Escénica

Germán Cano

Folk4

Valen Vargas

Loy Carrizo

Koki y Pajarín Saavedra

Cazzu

Sábado 25 de julio

Ballet Folclórico Estable Municipal

Deby Gianoglio

Academia de Danzas Folklóricas Semblanzas

Las Voces del Viento

Luz Segura

Jorge Rojas

Los Hermanos Rodríguez

Carafea

Lázaro Caballero

Domingo 26 de julio