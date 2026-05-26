Fiesta Nacional del Poncho 2026: Soledad Pastorutti, Cazzu, La Konga y El Chaqueño entre los artistas confirmados

Catamarca comienza a palpitar una nueva edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho y ya se conocen algunos de los artistas que formarán parte de la programación de julio de 2026. El tradicional evento, considerado uno de los festivales culturales más importantes del invierno argentino, se desarrollará del 17 al 26 de julio en el Predio Ferial de San Fernando del Valle de Catamarca y volverá a reunir música, artesanías, gastronomía y turismo con una amplia propuesta para todo el país.

La organización comenzó a revelar la grilla de artistas que subirán al Escenario Mayor y a los distintos espacios del predio durante las diez jornadas del festival. Entre los primeros nombres confirmados aparecen Campedrinos, Soledad Pastorutti, Pimpinela, Karina y Cazzu, en una edición que volverá a combinar folklore, música popular y nuevas propuestas ligadas a la escena urbana argentina.

Además del Escenario Mayor, la edición 2026 volverá a apostar fuerte por “El Patio”, uno de los espacios gratuitos más convocantes de la fiesta. Allí habrá espectáculos desde las 15 horas entre el 17 y el 26 de julio, con excepción del lunes 20, y se presentarán artistas de distintos géneros musicales en una programación pensada para públicos diversos y jornadas familiares.

La apertura de “El Patio” estará a cargo de Christian Herrera el viernes 17 de julio, mientras que durante las jornadas siguientes subirán al escenario El Polaco, Paquito Ocaño, Sabroso, Cruzando el Charco, Orellana Lucca, Juan Fuentes, Candu Dominguez, G Sony, 18 Kilates, Dúo Coplanacu, Sele Vera y Los Pampas y La Konga.

El cierre de “El Patio” estará a cargo de El Chaqueño Palavecino el domingo 26 de julio. El artista salteño volverá a protagonizar una de las jornadas más esperadas del festival con un repertorio atravesado por zambas, chacareras y clásicos populares que lo convirtieron en una de las grandes figuras del folklore argentino y en un histórico referente de los festivales del norte del país.

Además de los espectáculos musicales, la Fiesta del Poncho volverá a contar con espacios dedicados a artesanos, productores regionales y gastronomía típica, consolidando un movimiento turístico y económico que cada invierno moviliza a miles de visitantes en toda la provincia.

Una grilla diversa para ampliar la convocatoria nacional

La edición 2026 apostará nuevamente por una programación amplia y federal, con artistas tradicionales del folklore, referentes de la música popular y propuestas ligadas a las nuevas escenas musicales argentinas. Desde la organización remarcaron que la intención es sostener la identidad cultural histórica del festival, pero también ampliar la convocatoria hacia públicos más jóvenes y diversos.

La presencia de Cazzu aparece como una de las apuestas más fuertes de esta edición, en una programación que también incluirá figuras históricas como Pimpinela y artistas ligados al folklore nacional como Soledad Pastorutti, Campedrinos y El Chaqueño Palavecino.

En paralelo, “El Patio” continuará consolidándose como uno de los espacios más populares y multitudinarios del festival. Allí convivirán shows de cuarteto, cumbia, rock y música popular con artistas como La Konga, El Polaco y Sabroso, en jornadas que suelen extenderse hasta la madrugada y convocan a miles de personas.

La historia de uno de los festivales más representativos del norte argentino

La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho nació en Catamarca en 1967 con el objetivo de promover el trabajo artesanal, las tradiciones culturales y la identidad regional de la provincia. Con el paso de los años, el evento se transformó en una de las celebraciones populares más importantes del país, combinando música, danza, gastronomía y exposiciones de artesanos provenientes de distintas regiones de Argentina y América Latina.

El festival tomó su nombre del poncho catamarqueño, una de las piezas textiles más representativas de la cultura local y símbolo histórico del trabajo artesanal de la provincia. A lo largo de sus distintas ediciones, la fiesta se consolidó además como un espacio de impulso económico y turístico, atrayendo miles de visitantes cada invierno al Predio Ferial de San Fernando del Valle de Catamarca.

Con el correr de las décadas, el Poncho logró posicionarse como una referencia dentro del calendario nacional de festivales folklóricos y culturales. Grandes artistas de la música argentina pasaron por sus escenarios y contribuyeron a fortalecer un evento que hoy combina tradición, turismo y una programación artística cada vez más diversa.