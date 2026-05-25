Gran Bretaña se achicharra en el día más caluroso jamás registrado en mayo

Ola de calor en Londres

Gran Bretaña registró el lunes el día más caluroso de ‌mayo de la ‌historia, según informó el servicio meteorológico nacional del país, con temperaturas que rozaron los 35 grados centígrados.

La Oficina Meteorológica (Met Office) indicó que la temperatura alcanzó los 34,8°C en ​Kew Gardens, ⁠al oeste de Londres, superando ‌provisionalmente el anterior récord británico ⁠de mayo de ⁠32,8°C, registrado tanto en 1922 como en 1944.

Un estudio del año pasado reveló ⁠que las probabilidades de superar ​el anterior récord de ‌mayo eran tres veces ‌mayores como consecuencia de los cambios ⁠climáticos provocados por las emisiones de gases de efecto invernadero de origen humano, según la Oficina ​Meteorológica.

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"Este ‌calor sería excepcional en el Reino Unido incluso en pleno verano, y mucho más en mayo", señaló.

El lunes fue también ⁠el día festivo más caluroso registrado desde que la Oficina Meteorológica comenzó a llevar registros en todo el Reino Unido en 1884, superando el máximo anterior de 33,3°C registrado en agosto ‌de 2019.

Los bañistas acudieron en masa a las piscinas al aire libre y los peatones buscaron refrescarse en las fuentes públicas, mientras que cerca ‌del pueblo de Brockworth, en el suroeste de Inglaterra, los participantes desafiaron tanto ‌el calor ⁠como una empinada colina para participar en un concurso ​anual de rodar quesos.

Con información de Reuters