Video del gol de Leo Morales: Belgrano le empató la final a River

A los 26 minutos del primer tiempo, Belgrano de Córdoba consiguió el gol del 1-1 parcial frente a River Plate en la final del Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino. El defensor Leonardo Morales apareció de cabeza, tras un corner desde la izquierda de Lucas Zelarayán, e igualó las acciones un rato después del tanto de Facundo Colidio para el "Millonario".
El resumen de la final entre River y Belgrano de Córdoba
Los primeros instantes del partido mostraron a un "Pirata" un poco más preciso que el "Millonario". De hecho, Aníbal Moreno fue amonestado a los dos minutos y Santiago Beltrán se quedó, sin dar rebote, con un cabezazo a quemarropa de Lucas Passerini. Al instante, un derechazo de Lucas Zelarayán se fue apenas desviado.
Sin embargo, a los 6, la "Banda" respondió con una gran acción de Joaquín Freitas sobre la derecha que casi termina en gol de Facundo Colidio. A los 11, un muy buen remate de Emiliano Rigoni dentro del área terminó con otra atajada notable de Beltrán. A los 17, Colidio tuvo revancha y anotó el tanto del 1-0. No obstante, a los 26 ya lo igualó Leonardo Morales de cabeza tras el corner de Zelarayán desde la izquierda. El duelo fue de ida y vuelta y culminó 1-1 en el primer tiempo.
Las formaciones de River y Belgrano
River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.
Belgrano: Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Santiago Longo, Adrián Sánchez, Juan Velázquez; Lucas Zelarayán y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.
Las bajas de River y Belgrano
River
- Gonzalo Montiel: Padece un desgarro en el cuádriceps izquierdo. Se lesionó durante el partido de semifinales contra Rosario Central.
- Sebastián Driussi: Sufrió un esguince grado II en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha por una fuerte infracción recibida.
- Matías Viña: El lateral uruguayo sufrió un desgarro en el aductor derecho, mientras se preparaba para los compromisos internacionales de la semana.
- Agustín Ruberto: el centrodelantero juvenil sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en mayo.
Belgrano
- Lisandro López: Se perderá la final definitiva en el Estadio Mario Alberto Kempes tras sufrir una lesión muscular en la semifinal ante Argentinos Juniors. Leonardo Morales ocupará su lugar en la zaga desde el arranque.