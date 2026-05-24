Video del gol de Leo Morales: Belgrano le empató la final a River

Leo Morales marcó el 1-1 de Belgrano vs. River en la final.

A los 26 minutos del primer tiempo, Belgrano de Córdoba consiguió el gol del 1-1 parcial frente a River Plate en la final del Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino. El defensor Leonardo Morales apareció de cabeza, tras un corner desde la izquierda de Lucas Zelarayán, e igualó las acciones un rato después del tanto de Facundo Colidio para el "Millonario".

El resumen de la final entre River y Belgrano de Córdoba

Los primeros instantes del partido mostraron a un "Pirata" un poco más preciso que el "Millonario". De hecho, Aníbal Moreno fue amonestado a los dos minutos y Santiago Beltrán se quedó, sin dar rebote, con un cabezazo a quemarropa de Lucas Passerini. Al instante, un derechazo de Lucas Zelarayán se fue apenas desviado.

Sin embargo, a los 6, la "Banda" respondió con una gran acción de Joaquín Freitas sobre la derecha que casi termina en gol de Facundo Colidio. A los 11, un muy buen remate de Emiliano Rigoni dentro del área terminó con otra atajada notable de Beltrán. A los 17, Colidio tuvo revancha y anotó el tanto del 1-0. No obstante, a los 26 ya lo igualó Leonardo Morales de cabeza tras el corner de Zelarayán desde la izquierda. El duelo fue de ida y vuelta y culminó 1-1 en el primer tiempo.

Leo Morales marcó el 1-1 de Belgrano vs. River en la final.

Las formaciones de River y Belgrano

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Belgrano: Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Santiago Longo, Adrián Sánchez, Juan Velázquez; Lucas Zelarayán y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Las bajas de River y Belgrano

River

Gonzalo Montiel : Padece un desgarro en el cuádriceps izquierdo . Se lesionó durante el partido de semifinales contra Rosario Central.

: Padece un . Se lesionó durante el partido de semifinales contra Rosario Central. Sebastián Driussi : Sufrió un esguince grado II en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha por una fuerte infracción recibida.

: Sufrió un por una fuerte infracción recibida. Matías Viña : El lateral uruguayo sufrió un desgarro en el aductor derecho , mientras se preparaba para los compromisos internacionales de la semana.

: El lateral uruguayo sufrió un , mientras se preparaba para los compromisos internacionales de la semana. Agustín Ruberto: el centrodelantero juvenil sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en mayo.

Belgrano