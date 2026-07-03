No todos los perros reaccionan igual cuando bajan las temperaturas durante el invierno.

Con la llegada de las bajas temperaturas, vuelve una duda habitual entre quienes conviven con mascotas: ¿cuándo el frío deja de ser una simple molestia y empieza a representar un riesgo para los perros? Veterinarios advierten que no todos los animales toleran el invierno de la misma manera y explican cuál es la temperatura que marca un punto de atención, además de las señales que indican que un perro necesita más cuidados.

A partir de qué temperatura un perro empieza a sentir frío

Aunque algunas razas están preparadas para soportar mejor el invierno gracias a su pelaje, la mayoría de los perros comienza a sentir las bajas temperaturas cuando el termómetro desciende por debajo de los 7°C. Desde ese momento pueden aparecer signos de incomodidad, especialmente en los animales más vulnerables.

Los especialistas remarcan que la tolerancia al frío no depende únicamente de la temperatura ambiente. También influyen factores como la edad, el tamaño, el peso, el tipo de pelaje y el estado general de salud. Por eso, dos perros pueden reaccionar de manera muy diferente frente a las mismas condiciones climáticas.

Cuando la temperatura baja de los 4°C, el riesgo aumenta para determinados animales. En tanto, si el ambiente ronda los 0°C o registra valores inferiores, cualquier perro puede verse afectado si permanece demasiado tiempo al aire libre sin protección.

Cómo darte cuenta si tu perro está sufriendo el frío

Los perros suelen manifestar con su comportamiento cuando tienen dificultades para mantener el calor corporal. Observar estos cambios puede ser clave para actuar a tiempo y evitar complicaciones durante los días más fríos.

Entre las señales más frecuentes aparecen los temblores, la búsqueda constante de lugares reparados y la tendencia a hacerse un ovillo para conservar la temperatura. También es común que levanten las patas al caminar sobre superficies muy frías o que muestren menos entusiasmo por salir a pasear.

Otra conducta que puede llamar la atención es una mayor rigidez al moverse o una caminata más lenta de lo habitual. Si estos síntomas coinciden con jornadas de bajas temperaturas, conviene prestar especial atención y reducir la exposición al frío.

Qué perros necesitan más cuidados durante el invierno

No todas las mascotas enfrentan el invierno en igualdad de condiciones. Los cachorros y los perros de edad avanzada integran la lista de los más sensibles, ya que su capacidad para regular la temperatura corporal suele ser menor. Lo mismo ocurre con las razas pequeñas, los ejemplares de pelo corto y aquellos que tienen bajo peso.

Detectar los primeros signos de frío ayuda a proteger mejor a tu mascota.

Además, los perros que padecen enfermedades articulares o cardíacas pueden sufrir un mayor impacto durante los días de frío intenso. En estos casos, es recomendable extremar los cuidados y consultar con el veterinario ante cualquier cambio en su comportamiento.

Consejos para proteger a tu perro de las bajas temperaturas

Durante el invierno, algunos hábitos cotidianos ayudan a que los perros se mantengan cómodos y protegidos. Uno de los más importantes es ofrecerles un lugar de descanso aislado del piso y evitar que pasen la noche a la intemperie.

También resulta aconsejable reducir los paseos cuando las temperaturas son extremas y secar completamente al animal si se moja por la lluvia o la humedad. Permanecer con el pelo húmedo favorece la pérdida de calor corporal.

En los perros pequeños o de pelo corto, el uso de abrigos puede ser una buena alternativa para los paseos. A esto se suma la importancia de mantener una alimentación equilibrada y garantizar una correcta hidratación, incluso durante los meses más fríos del año.