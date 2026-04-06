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Todo lo que necesitás saber: qué hacer con tu perro en un día de lluvia

Los días de lluvia suelen ser complicados en relación al cuidado de los perros. Para estas ocasiones, existen ciertas opciones para sobrellevar la jornada de la mejor manera.

06 de abril, 2026 | 17.16

Cuidar a un perro en días de lluvia representa un desafío logístico que requiere paciencia y anticipación para evitar complicaciones en la salud del animal. El principal inconveniente es la humedad acumulada en el pelaje y las almohadillas, que si no se trata adecuadamente, puede derivar en problemas dermatológicos, proliferación de hongos o enfriamientos.

Además, muchos caninos experimentan ansiedad ante el sonido de los truenos o se niegan a salir a hacer sus necesidades, lo que altera la rutina de higiene del hogar y el equilibrio emocional de la mascota. Para mitigar estos efectos, existen soluciones prácticas que facilitan la convivencia durante el mal tiempo.

El uso de capas impermeables y botas especiales ayuda a mantener el cuerpo seco y protege las patas del barro y los contaminantes del asfalto. Al regresar al hogar, es fundamental realizar un secado profundo con toallas absorbentes o un secador de aire templado, prestando especial atención a las zonas entre los dedos.

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Asimismo, ante la imposibilidad de realizar paseos largos, los juegos de olfato y la estimulación mental dentro de casa son excelentes alternativas para canalizar la energía acumulada. Pese a los inconvenientes, los días de lluvia presentan ciertas "ventajas" para el vínculo entre el dueño y su mascota.

Perro en la lluvia.

Estos momentos de reclusión forzada suelen propiciar un ambiente de mayor calma e intimidad, ideal para reforzar el entrenamiento de obediencia básica o simplemente disfrutar de tiempo de descanso compartido. Además, la menor afluencia de gente y otros animales en la calle durante los breves paseos sanitarios permite una caminata más tranquila para perros reactivos o asustadizos.

Tips para pasar un día de lluvia con tu perro

  • Armar una alfombra de olfato: esconder pedacitos de comida o premios entre las tiras de una alfombra de tela o una toalla vieja arrugada para que use el hocico y se entretenga buscando.

  • Enseñar trucos nuevos: aprovechar el tiempo adentro para practicar comandos básicos o divertidos (como "dar la pata", "hacerse el muerto" o "traer el control remoto") usando refuerzo positivo.

  • Jugar al escondite: pedirle que se quede quieto en un ambiente y esconderse en otra parte de la casa para que tenga que rastrear tu olor hasta encontrarte.

  • Preparar juguetes rellenables: meter un poco de yogur natural, puré de calabaza o alimento húmedo dentro de un juguete de caucho y dejarlo un rato en el freezer para que esté entretenido lamiendo un buen rato.

  • Realizar masajes relajantes: aprovechar la tranquilidad del día de lluvia para masajearle el cuello y el lomo con movimientos suaves, ayudando a que baje las revoluciones si está muy inquieto por la falta de paseo.

  • Cepillar el pelaje con paciencia: dedicar unos minutos a sacar el pelo muerto y desenredar los nudos, convirtiendo el aseo en un momento de mimos y conexión.

  • Controlar la ansiedad por los truenos: poner música tranquila o sonidos blancos de fondo si hay tormenta fuerte para tapar los ruidos que le den miedo y mantener la calma.

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