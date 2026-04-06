Todo lo que necesitás saber: qué hacer con tu perro en un día de lluvia

Cuidar a un perro en días de lluvia representa un desafío logístico que requiere paciencia y anticipación para evitar complicaciones en la salud del animal. El principal inconveniente es la humedad acumulada en el pelaje y las almohadillas, que si no se trata adecuadamente, puede derivar en problemas dermatológicos, proliferación de hongos o enfriamientos.
Además, muchos caninos experimentan ansiedad ante el sonido de los truenos o se niegan a salir a hacer sus necesidades, lo que altera la rutina de higiene del hogar y el equilibrio emocional de la mascota. Para mitigar estos efectos, existen soluciones prácticas que facilitan la convivencia durante el mal tiempo.
El uso de capas impermeables y botas especiales ayuda a mantener el cuerpo seco y protege las patas del barro y los contaminantes del asfalto. Al regresar al hogar, es fundamental realizar un secado profundo con toallas absorbentes o un secador de aire templado, prestando especial atención a las zonas entre los dedos.
Asimismo, ante la imposibilidad de realizar paseos largos, los juegos de olfato y la estimulación mental dentro de casa son excelentes alternativas para canalizar la energía acumulada. Pese a los inconvenientes, los días de lluvia presentan ciertas "ventajas" para el vínculo entre el dueño y su mascota.
Estos momentos de reclusión forzada suelen propiciar un ambiente de mayor calma e intimidad, ideal para reforzar el entrenamiento de obediencia básica o simplemente disfrutar de tiempo de descanso compartido. Además, la menor afluencia de gente y otros animales en la calle durante los breves paseos sanitarios permite una caminata más tranquila para perros reactivos o asustadizos.
Tips para pasar un día de lluvia con tu perro
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Armar una alfombra de olfato: esconder pedacitos de comida o premios entre las tiras de una alfombra de tela o una toalla vieja arrugada para que use el hocico y se entretenga buscando.
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Enseñar trucos nuevos: aprovechar el tiempo adentro para practicar comandos básicos o divertidos (como "dar la pata", "hacerse el muerto" o "traer el control remoto") usando refuerzo positivo.
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Jugar al escondite: pedirle que se quede quieto en un ambiente y esconderse en otra parte de la casa para que tenga que rastrear tu olor hasta encontrarte.
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Preparar juguetes rellenables: meter un poco de yogur natural, puré de calabaza o alimento húmedo dentro de un juguete de caucho y dejarlo un rato en el freezer para que esté entretenido lamiendo un buen rato.
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Realizar masajes relajantes: aprovechar la tranquilidad del día de lluvia para masajearle el cuello y el lomo con movimientos suaves, ayudando a que baje las revoluciones si está muy inquieto por la falta de paseo.
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Cepillar el pelaje con paciencia: dedicar unos minutos a sacar el pelo muerto y desenredar los nudos, convirtiendo el aseo en un momento de mimos y conexión.
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Controlar la ansiedad por los truenos: poner música tranquila o sonidos blancos de fondo si hay tormenta fuerte para tapar los ruidos que le den miedo y mantener la calma.