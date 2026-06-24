os refugios tienen ventilación automática y control climático constante.

En Alemania, donde cerca del 44% de la población convive con mascotas, una tendencia inédita está cambiando la forma en que los dueños hacen sus compras. Empresas como DogSpot diseñaron refugios inteligentes para perros ubicados en las puertas de supermercados, ofreciendo un espacio seguro y climatizado para los animales mientras sus dueños realizan sus compras.

Este fenómeno surge en un contexto donde existen 33,9 millones de mascotas en hogares alemanes, y la llamada "humanización" de estos animales mueve un mercado global que alcanzó los 197.6 mil millones de dólares en 2024. La integración de los perros en la rutina diaria del retail responde a esta nueva forma de convivencia entre humanos y sus mascotas.

Los refugios, conocidos como "dog parking pads", funcionan como cabinas individuales con ventilación automática y control climático constante, diseñadas para mantener a los perros cómodos y protegidos. El acceso a estos módulos se controla exclusivamente mediante una aplicación móvil o un código digital, asegurando que sólo el dueño pueda abrir la unidad y evitar intrusiones.

Además, algunos modelos incorporan cámaras que permiten a los dueños monitorear a su mascota en tiempo real desde el celular, brindando tranquilidad durante la compra. Los paneles transparentes de las cabinas permiten que los animales mantengan contacto visual con el entorno, lo que disminuye la ansiedad y el estrés que pueden generar los espacios cerrados.

El acceso se controla exclusivamente mediante una aplicación móvil o código digital.

Este sistema busca reemplazar la práctica peligrosa y común de dejar a los perros atados en la calle o dentro de autos estacionados. Aunque en zonas como Baviera no se prohíbe estrictamente dejar mascotas en vehículos por períodos cortos y clima moderado, esta costumbre genera fuertes debates sociales y suele provocar intervenciones policiales o ciudadanas en defensa del bienestar animal.

Actualmente, estas estaciones inteligentes ya están operativas en ciudades como Berlín y Hamburgo, donde se evalúa su expansión a más supermercados. Esta innovación tecnológica plantea un nuevo estándar de cuidado y bienestar animal en el ámbito urbano, integrando a las mascotas de forma segura en la vida cotidiana y el comercio minorista.

Cómo el mundo cuida a las mascotas mientras sus dueños compran

En Japón, muchos centros comerciales ofrecen "carritos para mascotas" similares a los de bebés, con ventilación y espacio para perros pequeños. También cuentan con áreas de descanso y bebederos exclusivos. Esta tendencia refleja la alta aceptación de perros en espacios públicos y la búsqueda de comodidad para los dueños.

Las cabinas permiten que los perros mantengan contacto visual con el entorno.

En Estados Unidos, algunas cadenas como PetSmart y Lowe's permiten el ingreso de perros con correa a sus tiendas. Además, en ciudades como Nueva York y San Francisco, empresas instalaron "dog parking" con sistemas de monitoreo y control de temperatura, similares a los alemanes, pero con acceso mediante códigos QR.