Cambio histórico en Mar del Plata: los taxis podrán transportar mascotas por primera vez.

Quienes tienen mascotas saben que trasladarlas a una veterinaria, una guardería o incluso a otro punto de la ciudad no siempre es una tarea sencilla. En muchas ocasiones, la falta de vehículo propio obliga a depender de familiares, amigos o aplicaciones de transporte que acepten animales. Sin embargo, esa situación comenzará a cambiar en Mar del Plata gracias a una modificación normativa que habilita por primera vez el traslado de mascotas en taxis.

La medida fue aprobada por el Concejo Deliberante de General Pueyrredon en el marco de una actualización más amplia de las ordenanzas que regulan el funcionamiento de taxis y remises en la ciudad. Aunque buena parte del debate público estuvo centrado en la regulación de las aplicaciones de transporte y en la ampliación de la antigüedad permitida para los vehículos, uno de los cambios más celebrados por proteccionistas y dueños de animales fue justamente el levantamiento de una restricción histórica que impedía transportar mascotas en los taxis marplatenses.

Cambio histórico en Mar del Plata: los taxis podrán transportar mascotas por primera vez.

Una prohibición que llevaba décadas vigente

Hasta ahora, la normativa municipal establecía expresamente que los taxis no podían transportar animales. La prohibición figuraba en la Ordenanza 4471, que regulaba el servicio desde hacía décadas y que, entre sus disposiciones, incluía una cláusula específica que impedía el traslado de mascotas en las unidades habilitadas.

Con la modificación aprobada recientemente, esa restricción desaparece. A partir de ahora, las personas podrán solicitar un taxi acompañadas por perros, gatos u otros animales domésticos, algo que hasta el momento estaba vedado dentro del sistema tradicional de transporte.

El cambio, sin embargo, no implica que todos los taxis estén obligados a aceptar mascotas. La nueva redacción establece que será cada conductor quien determine si realiza o no el viaje cuando el pasajero esté acompañado por un animal. De esta manera, la normativa elimina la prohibición general, pero mantiene la posibilidad de que el chofer rechace el servicio en esos casos.

Según el texto aprobado, los taxistas continúan teniendo facultades para negarse a prestar servicio en determinadas situaciones vinculadas a la capacidad del vehículo, cuestiones de higiene, seguridad o, ahora, el transporte de animales. Esto significa que el traslado de mascotas quedará sujeto al acuerdo entre pasajero y conductor.

La medida responde a una demanda que desde hace años planteaban dueños de mascotas y organizaciones vinculadas al bienestar animal. Para muchas personas, especialmente aquellas que no cuentan con automóvil, trasladar a un perro o un gato hacia una consulta veterinaria podía convertirse en un verdadero problema logístico.

Cambio histórico en Mar del Plata: los taxis podrán transportar mascotas por primera vez.

En los últimos años, algunas aplicaciones de transporte comenzaron a ofrecer opciones específicas para viajar con animales, lo que puso en evidencia una necesidad cada vez más frecuente entre los usuarios. La nueva normativa busca acercar el servicio tradicional de taxis a esa realidad y ampliar las alternativas de movilidad para quienes conviven con mascotas.