El zorro enano mide entre 60% y 80% de su pariente continental.

Después de más de dos décadas sin evidencia confirmada, la revista Neotropical Biology and Conservation publicó imágenes que revelan el primer avistamiento del zorro enano de Cozumel, una especie considerada en peligro crítico de extinción. El hallazgo ocurrió en una reserva natural mexicana, donde el animal fue rescatado y liberado tras una evaluación sanitaria.

Se trata de un cánido único que mide entre 60% y 80% del tamaño de su pariente continental, el zorro gris, según el estudio firmado por Travis D. Bayer, Maggie A. McGreal y A. Rafael Chacón D. El último registro indirecto del zorro enano se había reportado en 2001, y antes de este redescubrimiento solo existían restos subfósiles como evidencia física.

El rescate se realizó el 14 de septiembre de 2023, cuando la Fundación de Parques y Museos de Cozumel localizó a un macho adulto tras recibir avisos del público sobre un ejemplar desorientado cerca del kilómetro 29 de la carretera costera. Tras permanecer en observación y recibir un examen completo, el zorro fue liberado el 17 de septiembre en la Reserva Estatal Laguna Colombia, un área protegida alejada de peligros viales.

El zorro enano de Cozumel, identificado científicamente como Urocyon sp., representa una población que ha habitado la isla caribeña durante milenios. Los restos subfósiles sugieren que su presencia podría anteceder incluso a los primeros asentamientos mayas, lo que evidencia un aislamiento prolongado que derivó en un proceso de enanismo insular y una divergencia evolutiva rápida.

A pesar de esta historia evolutiva, la especie nunca fue formalmente descrita ni reconocida taxonómicamente como única. La amenaza para su supervivencia no solo proviene del desconocimiento científico, sino también de la creciente presión sobre su hábitat causada por el cambio de uso del suelo, el desarrollo urbano, la invasión de especies y los desastres naturales, factores que ponen en riesgo su existencia.

En ese contexto, Travis Bayer destacó que “una de las conclusiones centrales del trabajo es que las especies pueden extinguirse sin llamar la atención del mundo”. Agregó que “Solemos pensar que la extinción es algo dramático y evidente, pero en realidad puede ocurrir de forma gradual y silenciosa, especialmente en el caso de especies raras que viven en hábitats remotos o poco estudiados”.

La especie está en peligro crítico de extinción y podría desaparecer sin que nadie lo note, advierten los científicos.

El desafío de proteger lo desconocido

Para Bayer, aunque el redescubrimiento del zorro no representa un éxito rotundo en conservación, sí ofrece una segunda oportunidad para protegerlo. Sin embargo, la gran incógnita sigue siendo cuántos ejemplares quedan y dónde sobreviven, ya que “todavía no se sabe casi nada sobre el tamaño de la población restante, su distribución ni su ecología”.

Esta falta de información representa un desafío crítico. Según Bayer, “esa incertidumbre por sí sola es peligrosa, porque dificulta enormemente su conservación efectiva”. Por eso, los autores del estudio plantearon varias prioridades: realizar estudios que determinen la población y distribución actual, llevar a cabo análisis genéticos para entender mejor su evolución y aplicar medidas urgentes para preservar los hábitats restantes y minimizar conflictos con humanos.

La especie nunca fue formalmente descrita como única.

Finalmente, Bayer señaló que el objetivo es que el zorro de Cozumel deje de ser una presencia incierta y desconocida en la isla. “También esperamos que demuestre que la conservación suele ser más urgente cuando la certeza es menor y que la incertidumbre misma puede ser un llamado a la acción”, concluyó.