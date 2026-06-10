Un feroz temporal aniquiló al 10% de uno de los simios más raros del mundo

Un estudio aseguró que una tormenta mató al 10% de la simios más raros del mundo en la isla de Sumatra, Indonesia. Esta situación se dio a partir de deslizamientos de tierras que fueron alimentados por el cambio climático en noviembre del año pasado y que arrasaron con el orangután de Tapanuli.

Según el análisis publicado en la revista científica Current Biology, quedan menos de 800 ejemplares del orangután de Tapanuli en estado salvaje. Se estima que 58 murieron durante las fuertes lluvias durante el ciclón Senyar, lo que representa aproximadamente el 11% de la población que vive en la región o el 7% del número total estimado en estado salvaje.

En paralelo, las inundaciones mataron a más de 1000 personas. Los sistemas ciclónicos también causaron la muerte de casi 200 personas en Malasia y Tailandia y se han producido tras meses de condiciones meteorológicas mortales en el Sudeste Asiático, incluidos tifones mortales en Filipinas y Vietnam.

La pérdida de los Tapanuli

"Este nivel de pérdidas es considerable para una especie cuya población total es tan baja", aseguró Erik Meijaard, científico jefe de Borneo Futures, una organización no gubernamental especializada en medio ambiente.

Las inundaciones también destruyeron las fuentes de alimento y de refugio de la especie. Para llegar a estos resultados, los científicos analizaron imágenes por satélite tras los deslizamientos de tierra en el ecosistema de Batang Toru, que alberga a la mayor parte de la población de estos ejemplares.

También descubrieron que 8300 hectáreas de bosque -un 11% de la zona- se vieron afectadas. "La pérdida estimada de 58 orangutanes de Tapanuli durante un solo episodio de deslizamiento de tierra inducido por el clima constituye un choque demográfico devastador para el gran simio más raro del mundo", sostuvo Jatna Supriatna, investigador de la Universidad de Indonesia.

Desde hace un tiempo que los ecologistas llevan adelante una campaña contra las actividades industriales Batang Toru, especialmente una represa hidroeléctrica y una mina de oro, ya que los orangutanes no viven en su hábitat idóneo, sino en zonas a las que tuvieron que desplazarse por la actividad humana.

"Para evitar la primera extinción moderna de una especie de gran simio, Indonesia debe proteger permanentemente el ecosistema de Batang Toru", resaltó Jatna.

Y añadió: "Nuestros socios internacionales también deben cumplir con sus compromisos globales con financiamiento inmediato para la restauración de la biodiversidad", añadió.

¿Cómo es el orangután de Tapanuli?

El Tapanuli es una especie que fue descubierta en 2017 en Sumatra y había sido clasificada por los humanos como una de las seis especies vivas de grandes simios: los orangutanes de Sumatra y Bormeo, el gorila occidental, el gorila oriental, los bonobos y los chimpancés

Los orangutanes fueron redescubiertos en 1997, pero no fue hasta 2013 cuando los investigadores estudiaron las características de un cráneo de esta población que difería del resto de los conocidos hasta entonces. En aquel momento, los biólogos sospecharon que la población de Batang Toru era potencialmente única.

Un equipo compuesto también por españoles y australianos, estudió el genoma de esos ejemplares y el de otros 36 orangutanes salvajes de más de diez poblaciones de Sumatra y Borneo. El estudio demuestra que la población de Batang Toru se habría aislado de todas las demás poblaciones de Sumatra durante al menos 10.000 o 20.000 años.