No es necesario viajar al sur: las ballenas llegan a las costas de Buenos Aires

En las vacaciones de invierno, uno de los grandes planes es elegir destinos para avistar ballenas. Sin embargo, ya no es necesario viajar al sur del país porque se pueden ver desde las costas bonaerenses. Desde hace algunos años las ballenas Francas Australes comenzaron a mostrarse también en las costas de Miramar y Necochea.

Ballenas en Miramar: cómo disfrutar de estos majestuosos animales

Si bien pocos lo conocen, el espectáculo natural de las ballenas en Miramar es un paisaje presente hace más de 20 años. La historia local está profundamente conectada con estos gigantes, ya que el Museo Municipal de Ciencias Naturales posee el esqueleto de un ejemplar de 12 metros hallado en 1995 y conserva, además, restos de otras especies de cetáceos a la espera de una nueva sala de exposición.

Además, la ciudad balnearia fue el punto de hallazgo de una de las ballenas más grandes del mundo, exhibida en el Museo de La Plata desde hace más de un siglo.

Los turistas suelen elegir Miramar como destino para ver de cerca las apariciones de las ballenas, sus soplidos, saltos y juegos. “Los más valientes se acercan con sus kayak en el mar o simplemente se sientan a esperar, con la esperanza de verlas pasar", aseguraron desde el Turismo local.

Los lugares claves para observarlas son las costas amplias y bajas de Miramar, especialmente desde la orilla, en los meses de invierno y primavera. Desde la gestión local, desarrollan circuitos y corredores costeros para hacer avistajes y encontrar los mejores puntos para observar a los increíbles animales desde la orilla.

Las ballenas también se puede disfrutar en Necochea

En Necochea y Quequén, la ballena Franca Austral llega entre mayo y octubre y se dejan ver desde la orilla. Si bien su presencia es majestuosa por sí sola, la ciudad decidió sumar valor con la propuesta turística "Buena Vista", se trata de una invitación al avistaje terrestre de ballenas en distintos puntos de la costa.

La propuesta tiene como objetivo promover el turismo invernal y al mismo tiempo fomentar el cuidado de esta especie protegida y de los océanos. La iniciativa ofrece binoculares gratuitos para disfrutar del espectáculo natural, proyecta un video educativo sobre el ejemplar, producido por la estación hidrobiológica local y aporta contexto científico y emoción a la experiencia.



Uno de los puntos destacados es el Mirador de la Ballena Franca Austral, ubicado en Avenida 2 y Pinolandia, dentro del Parque Miguel Lillo. Allí, una gigantografía muestra el recorrido migratorio de la especie y ofrece datos curiosos, ficha técnica y una audioguía accesible mediante código QR.