Hay diez razas que son muy recomendadas para las familias que desean calma y buena adaptación a la rutina.

El 29 de abril se celebró en Argentina el Día del Animal, una fecha que muchas familias aprovechan para sumar un nuevo integrante a su hogar. Elegir la raza adecuada puede ser clave para evitar situaciones estresantes y lograr una convivencia armoniosa.

Según la World Animal Foundation, PetMD y el American Kennel Club, existen diez razas de perros reconocidas por su temperamento tranquilo, ideales para quienes buscan calma, compañía y buena adaptación familiar.

Estas razas demuestran que el tamaño o la apariencia no siempre reflejan el carácter, y elegir un perro tranquilo puede hacer toda la diferencia para disfrutar de una convivencia feliz y sin sobresaltos.

Las razas de perros más tranquilos

El San Bernardo, a pesar de su gran tamaño, es un ejemplo de serenidad. Le alcanza con hacer ejercicio moderado y disfruta de actividades ligeras como arrastrar carros. Su paciencia con los niños y su presencia constante generan un ambiente seguro y estable.

El Lebrel irlandés combina una figura imponente con un carácter relajado y paciente. Aunque requiere cuidado con los niños por su tamaño, en casa prefiere la tranquilidad y es muy tolerante con otras mascotas, disfrutando de momentos de descanso en el sofá.

El Lebrel irlandés es un perro de raza grande, pero su caracter es templado y relajadopara el hogar.

Por su parte, el Terranova destaca por su naturaleza gentil y su paciencia con niños y otros animales. Además, su fortaleza lo hace apto para tareas tanto terrestres como acuáticas, siendo habitual en rescates, lo que refleja su espíritu colaborativo.

Entre las razas más pequeñas, el Cavalier King Charles Spaniel es famoso por su carácter dulce y su facilidad para adaptarse a diferentes estilos de vida. Ideal para familias y niños, se adapta a paseos o a largos periodos de tranquilidad en interiores.

El Basset Hound, con su cuerpo robusto y bajo, es un rastreador tranquilo que prefiere el descanso y mantiene un vínculo estrecho con sus dueños, aunque disfruta seguir olores con concentración.

El pequeño pero robusto Pug busca siempre la compañía humana, adaptándose tanto a ambientes calmos como bulliciosos. Necesita paseos cortos y un entorno estable para mantener su bienestar.

El Shih Tzu es ideal para espacios pequeños y prefiere la cercanía con sus dueños antes que la independencia, disfrutando de momentos de calma y contacto humano.

Para familias activas, el Clumber Spaniel combina largos paseos al aire libre con un temperamento apacible en casa, siendo silencioso con extraños y paciente con niños y mascotas.

El Bulldog, con su ritmo pausado y sociable, prefiere ambientes frescos y ejercicios cortos. Su hocico braquicefálico lo hace propenso al sobrecalentamiento, por lo que es importante cuidarlo en climas cálidos.

Finalmente, el Galgo, conocido por su velocidad, sorprende con un temperamento dócil y equilibrado. Prefiere momentos de quietud y descanso, facilitando su integración en la vida familiar.