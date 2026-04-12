Usá voz grave y cortante para corregir conductas no deseadas.

En muchos hogares, es habitual dirigirse a los perros con una voz más aguda, cargada de emoción y un ritmo pausado. Esta forma de comunicación, conocida como “habla dirigida a perros”, no solo es una costumbre sino que la ciencia demostró que tiene efectos concretos en la relación entre humanos y sus mascotas.

Los perros no entienden las palabras complejas, pero sí son muy sensibles a la entonación, el ritmo y la carga emocional que transmitimos con la voz. Esto les ayuda a interpretar nuestras intenciones y estados de ánimo, generando cambios visibles en su comportamiento: prestan más atención, se acercan y mantienen el contacto por más tiempo.

Este tipo de tono también favorece el aprendizaje y la disposición para seguir órdenes o responder a estímulos, algo que mejora la convivencia diaria. La respuesta, eso sí, varía según la edad: los cachorros reaccionan con mayor entusiasmo, los perros adultos de forma más mesurada y en los ejemplares mayores el efecto es menos pronunciado.

Además de la voz, el lenguaje corporal es fundamental para comunicarnos con nuestros perros. En conjunto, estos canales fortalecen el vínculo y la confianza mutua. Por eso, emplear un tono cálido, expresivo y constante puede marcar una gran diferencia en la calidad de la relación con tu mascota.

Los perros son muy sensibles a la entonación y la emoción.

Cómo usar el tono de voz para mejorar el aprendizaje de tu perro

Para enseñarle una orden nueva como "sentado" o "vení", usá un tono agudo, alegre y ascendente al final de la palabra. Eso activa su atención y lo predispone a jugar. Asociá ese sonido con una recompensa inmediata: una golosina o una caricia. Con la repetición, el perro vincula esa entonación específica con una acción placentera.

Cuando necesites corregir una conducta no deseada, como que salte sobre los muebles, bajá el tono. Usá una voz grave, cortante y descendente para decir "no" o "quieto". No le grites ni lo asustes. Solo cambia el registro. El perro va a entender que ese sonido grave significa que algo no está bien y debe detenerse.

Los expertos recomiendan usar siempre la misma palabra y la misma entonación para cada orden. No digas "ven" un día con tono agudo y otro con tono neutro. La consistencia es clave. Si mezclás los registros, el perro se confunde y el aprendizaje se retrasa. Menos variedad, más claridad.

El tono agudo activa su atención y los predispone a jugar.

El tono también sirve para mantener la atención en entornos con distracciones. Si estás en la calle y hay ruido, exagerá un poco más la voz aguda. Vas a ver cómo el perro gira la cabeza hacia vos. Ese recurso es muy útil para evitar que se escape o ignore tus órdenes frente a otros perros.

Por último, alterná el tono alegre con momentos de silencio y calma. No le hables todo el tiempo en voz alta. A veces, un susurro o un gesto refuerzan más que mil palabras. El equilibrio entre sonido y pausa ayuda al perro a procesar lo que aprendió sin saturarse. Menos es más.