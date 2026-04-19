Errores al pasear a tu perro: los hábitos más comunes que pueden afectar su bienestar y cómo evitarlos.

Sacar a pasear al perro es una de las actividades más importantes de su día, pero también una de las más subestimadas. Lejos de ser solo un momento para que haga sus necesidades o gaste energía, el paseo cumple un rol central en su equilibrio físico y mental. Sin embargo, muchos tutores cometen errores sin darse cuenta, afectando la experiencia del animal e incluso su salud.

Los cinco errores más comunes a la hora de pasear a tu perro

1) No respetar su ritmo: el error más frecuente

Uno de los fallos más comunes es caminar al ritmo humano, apurando al perro o tirando de la correa cuando se detiene. Este comportamiento puede parecer menor, pero tiene consecuencias importantes.

Los especialistas advierten que no respetar sus tiempos puede generar estrés, frustración y problemas conductuales a mediano plazo . Además, el paseo deja de cumplir su función principal: permitir que el perro explore y procese su entorno.

2) Impedir que olfatee y explore

Otro error habitual es evitar que el perro se detenga a oler. Para los humanos puede parecer una pérdida de tiempo, pero para ellos es fundamental.

El olfato es su principal herramienta para interpretar el mundo: a través de él obtienen información sobre otros animales, personas y el entorno. Limitar este comportamiento reduce la estimulación mental y puede afectar su equilibrio emocional.

3) Convertir el paseo solo en ejercicio físico

Muchas personas creen que un buen paseo es aquel en el que el perro termina agotado. Por eso, priorizan correr, lanzar pelotas o hacer actividad intensa.

Sin embargo, los expertos señalan que centrar el paseo solo en el ejercicio puede aumentar la ansiedad y dificultar el autocontrol del animal . El paseo ideal combina movimiento con momentos de calma y exploración.

4) Llamarlo constantemente sin motivo

Otro hábito frecuente es llamar al perro todo el tiempo durante el paseo. Aunque parezca inofensivo, esto puede hacer que la orden pierda valor. Con el tiempo, el animal puede dejar de responder incluso en situaciones importantes, lo que afecta la comunicación y la seguridad.

Errores al pasear a tu perro: los hábitos más comunes que pueden afectar su bienestar y cómo evitarlos.

5) No adaptar el paseo a cada perro

No todos los perros necesitan lo mismo. La edad, el tamaño, la energía y el estado de salud influyen directamente en cómo debería ser el paseo.

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