¿Gonzalo Montiel afuera del Mundial 2026? La lesión que complica al defensor de River

Gonzalo Montiel con la camiseta de la Selección Argentina.

Gonzalo Montiel está lesionado y su presencia es una de las grandes incógnitas que presenta el entrenador Lionel Scaloni en la Selección Argentina, de cara a la definición de los 26 futbolistas que se darán cita en el Mundial 2026. Y "Cachete" ha tenido un papel preponderante en varios momentos del ciclo del actual directo técnico albiceleste, alternando en la posición de lateral derecho con Nahuel Molina.

El futbolista quedó en la memoria de todos los argentinos por un penal que le dio la gloria máxima al país, después de convertir el gol que escribió la tercera estrella de la Selección Argentina en los Mundiales. Y pudiendo revertir la imagen de villano que se había generado apenas unos minutos antes tras provocar un penal en contra con el partido 3 a 2 por una mano infantil.

Qué lesión tiene Gonzalo Montiel en River

Montiel sufrió un desgarro en el cuádriceps izquierdo durante el duelo ante Rosario Central por las semifinales del Apertura 2026, lo que lo dejó fuera de la gran final ante Belgrano (en su puesto jugó Fabricio Bustos) y pone en dudas sus posibilidad de disputar la Copa del Mundo por la importancia que tiene para el entrenador que los jugadores lleguen en buenas condiciones físicas, algo que lo llevó en el mundial pasado a marginar del plantel a Nicolás González y Joaquín Correa.

En principio, el defensor llegaría en condiciones al primer partido de la albiceleste en la Copa del Mundo, frente a Argelia el martes 16 de junio a las 22 horas de Argentina. Esto sucede debido a que el jugador se lesionó el sábado 16 de mayo y las lesiones de este tipo suelen llevar entre 19 y 21 días de recuperación, algo que puede jugarle a favor a la hora de inclinar la balanza.

Montiel fue uno de los grandes héroes de Qatar.

Las opciones de Lionel Scaloni en el lateral derecho

Scaloni no cuenta con muchas alternativas consolidadas en esa posición, y, además de Molina y Montiel, el único lateral derecho natural que figura en la prelista de 55 jugadores que dio el entrenador en este mes de mayo es Agustín Giay, de Palmeiras. También figuran Nicolás Capaldo, del Hamburgo alemán, y Kevin Mac Allister, de Union Saint Gilloise de Bélgica, que también se pueden desempeñar en ese puesto.

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