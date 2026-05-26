Día de la Hamburguesa: los mejores 2x1 y descuentos de hasta el 30% para comer en Buenos Aires

Cada 28 de mayo se celebra el Día Mundial de la Hamburguesa y en Buenos Aires diferentes espacios gastronómicos ofrecerán promociones para celebrarlo al máximo. Desde 2x1, descuentos del 30% y ediciones especiales, llega la excusa perfecta para salir a comer.

Día de la Hamburguesa: a dónde salir a Buenos Aires con descuentos

Entre las diferentes hamburgueserías y restaurantes que ofrecerán descuentos y ofertas este 28 de mayo para celebrar el Día de la Hamburguesa se encuentran:

Somos Asado

Del 28 al 30 de mayo, la parrilla Somos Asado celebra a la reina de todos los tiempos con un pop up junto a la hamburguesería Mi Barrio. La colaboración une a ambas marcas desde sus especialidades para dar forma a hamburguesas premium hechas con un blend de vacío y bife de aguja madurado en seco por más de 40 días, cocidas íntegramente a la parrilla a leña.



Habrá sólo 20 porciones por jornada y tres opciones: La Doble, con dos medallones de 100 gramos, doble cheddar, cebolla caramelizada, pepinillos y salsa especial; La Sangre Azul, con 200 gramos de carne, queso Sangre Azul de Mauricio Couly y mermelada de panceta, y La Slider, dos mini burgers de 70 gramos con cheddar y salsa ahumada. Todas llegan a la mesa con papas fritas fermentadas. La experiencia podrá disfrutarse desde las 12 hs, con preventa a $30.000 burger con papas o $35.000 con copa de vino y agua.

Dirección: Scalabrini Ortiz 651, Villa Crespo.

Reservas vía WhatsApp al 11-5834-9324 o a través de través Wokiapp.

Bruce Grill Station

El jueves 28 de mayo, Bruce Grill Station celebrará el Día de la Hamburguesa con una promoción especial de 2x1 en sus burgers smash durante toda la jornada. La propuesta de este bar-restaurante de impronta americana se destaca por hamburguesas elaboradas con un blend premium de roast beef y bife de chorizo, servidas en pan de papa y acompañadas con papas al horno o ensalada.

Entre las opciones más pedidas sobresalen la Jefe de Jefes, con doble carne, bacon y cheddar; la Triple Hulk, con triple carne y cebolla crispy; la Wilson, con cebollas asadas y salsa Thousand Island, y la LTR!, con mix de quesos y salsa de morrones asados. También cuentan con una versión crispy de pollo frito y alternativas vegetarianas, ideales para acompañar con cerveza tirada bien fría. Además, el clásico 2x1 en burgers de la casa se mantiene vigente todos los martes.

Dirección: Martín Fierro 3246, Parque Leloir.

Malcriado

Para celebrar las hamburguesas, Malcriado también realizará una promoción especial de 2x1 en hamburguesas disponible en ambos locales. La acción incluirá dos de las versiones más representativas de su carta: la hamburguesa de ojo de bife, elaborada con un blend de carne y grasa vacuna, mozzarella especiada, lechuga, morrón asado, salsa Malcriada y chips de zanahoria en pan de papa con parmesano; y la de cordero, preparada con doble medallón, cebollas asadas, queso brie, portobellos, alioli y rúcula. Para acompañar, la propuesta suma cerveza tirada, vermut y cócteles de la barra como Aperol Spritz o Apple Green, en una experiencia que combina hamburguesas de impronta gourmet con cocina al fuego y coctelería.

Direcciones: Martín Fierro 3290, Parque Leloir; Ramal Pilar Km 36.5 (Shopping TOM), Tortuguitas.

B´Moodie

El nuevo local, celebra el Día Mundial de la Hamburguesa con un 30% OFF en su burger Good Vibes, disponible durante toda la jornada y con todos los medios de pago. El lugar propone una carta de street food premium inspirada en Japón y pensada para quienes buscan sabores distintos dentro de la escena burger porteña. La Good Vibes —con carne, lechuga, tomate, cebolla, pepinillos y salsa B´Moodie trufada— convive con otras opciones como la Proud Cheese, que lleva halloumi frito, cebolla crispy y mermelada de tomate y naranja, y la Happy Ebi, elaborada con medallón de camarón frito y salsa EBI.

El proyecto, creado por Damián Bartfeld, trabaja con un blend de carne propio, panes de Kalis Pizza, aderezos artesanales y bacon Sugardale importado desde Estados Unidos. Además, la experiencia incluye acompañamientos como bites de espinaca, aros de cebolla, Ramen Papitas y Spicy BBQ Papitas, cocktails clásicos y una ambientación urbana con neones y máquinas arcade.

Dirección: Beruti 3330, Palermo Off.



Williamsburg

Con hincapié en el equilibrio y los detalles, Williamsburg ofrece tres combos que ya funcionan como sello de la marca: la UNO reinterpreta la clásica cheeseburger con patty de carne de MUGE, queso cheddar y una manteca elaborada a base de demi-glace; la DOS suma cheddar, panceta crocante y ahumada, cebolla caramelizada y alioli casero con aceite de brasa, mientras que la TRES incorpora doble medallón, cheddar, tomate, lechuga, cebolla morada, pickles y un aderezo a base de mostaza antigua con aceite de trufa. Todas las opciones llegan a la mesa acompañadas con papas fritas.

La propuesta también amplía el recorrido con versiones veggie a partir de medallones NotCo y la posibilidad de pedir cualquiera de sus combos sin gluten, con adecuaciones específicas en algunos ingredientes para mantener el perfil de cada receta y acompañados con pan SMAMS. Todo se integra en una experiencia donde la comida convive con un espacio inspirado en los suburbios de Brooklyn y la cultura urbana.

Dirección: Av. del Libertador 3883, Paseo de la Infanta, Palermo.

Burger Joint

Con 13 años de trayectoria, Burger Joint es un espacio donde la hamburguesa es protagonista absoluta. Con procesos realizados íntegramente en el local, desde el medallón que parte de la pieza completa de bife de chorizo, hasta el pan horneado dos veces al día para asegurar su frescura, se trata de un gran lugar para disfrutar versiones únicas.

Entre las opciones recomendadas aparecen la Mexican, con jalapeños, guacamole y salsa picante; la Bleu, con portobellos, rúcula, tomates deshidratados y roquefort, y la Jamaican, con ananá grillado, panceta y cheddar. La Mexican, además, fue incluida en rankings internacionales dedicados a las mejores hamburguesas del mundo. Se acompañan de papas fritas triple cocción, aderezos artesanales y se disfrutan en su espacio de estilo urbano con paredes intervenidas con graffitis, referencias a la cultura pop y música.