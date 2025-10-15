Llega a la Argentina la nueva hamburguesa con pollo crujiente: de qué se trata

Cómo es el nuevo sandwich.

Llega una hamburguesa nueva que promete revolucionar los paladares de los argentinos. Se trata de una alianza que vislumbra hacer historia y une a dos marcas internacionales, que juntos presentan una combinación realmente impresionante. Y el sabor promete tener características distintivas, que ofrecen un mar de sabores único y muy particular, que brindará lo mejor de lo mejor.

De esta manera, KFC, la marca reconocida mundialmente por su icónico pollo frito, se une a Doritos, la marca de snacks más disruptiva del mercado, para sorprender a los fanáticos con una propuesta innovadora: el nuevo KFC Chicken Sándwich x Doritos. Este lanzamiento está disponible en todos los locales del país e invita a descubrir una experiencia de sabor única, donde lo crujiente y sabroso del pollo KFC se fusiona con el toque intenso de Doritos.

Cómo es la nueva hamburguesa con pollo crujiente

El sándwich está compuesto por pollo al estilo KFC, cheddar fundido, mayonesa, tomate fresco y el inconfundible crunch de Doritos, creando una receta que promete conquistar a quienes buscan probar algo distinto.

El producto ya se presentó en mercados como Chile, Colombia y Brasil, con gran recepción por parte del público, y ahora llega a la Argentina.

Lanzamiento del nuevo Chicken Sándwich x Doritos

Así se ve la nueva hamburguesa.

“Nuestro objetivo siempre es ofrecer alternativas originales que potencien el disfrute de nuestro pollo. Este nuevo producto es una muestra de cómo seguimos explorando combinaciones que elevan la experiencia KFC”, afirmó Paula Barreto, Brand Manager de KFC Argentina.​ Una gran presentación que viene acompañada de otras grandes posibilidades que brinda la franquicia noteamericana nacida en Kentucky.

Qué otras opciones brinda KFC

KFC Argentina lanzó recientemente el Doritos Sandwich, que combina su pollo crujiente con el sabor de los Doritos. También promocionan el Chicken Sandwich Onion Rings, una hamburguesa con pollo crujiente, salsa barbacoa y tres aros de cebolla. Otra opción promocionada es la KFC Crunch, con pollo rebozado, salsa barbacoa, lechuga, tomate, cebolla morada y cheddar, aunque esta parece ser una campaña promocional y no una opción fija en todos los locales.

Además, la empresa ofrece: