¿Qué es el índice Big Mac que McDonald's realiza en diferentes países y cómo se ubica la Argentina?

Qué es el índice Big Mac y cómo se ubica la Argentina.

Una de las hamburguesas más pedidas en todo el planeta es el Big Mac, que se puede conseguir en cualquier McDonald's, debido a que presenta una combinación de sabores única. Esta comida también se encuentra sujeta a un índice en el que la Argentina ocupa un puesto bastante particular.

No importa dónde la persona se encuentre, las casas de comidas rápidas son especiales porque permiten contar con la seguridad que el plato tendrá el mismo sabor. Uno que se conoce y que es aceptado por haberlo experimentado en anteriores oportunidades. Al haber un producto tan consumido en los puntos más diversos, se elabora un ranking que permite apreciar cómo se encuentra la economía de cada país.

Qué es el índice Big Mac y cómo se ubica la Argentina.

"Uruguay ya no tiene el Big Mac más caro de la región. El peso uruguayo fue desplazado como la moneda más sobrevaluada de América Latina. Argentina lidera el índice Big Mac y es la segunda a nivel mundial", expresaron desde Impuesto y Equidad, como figura su usuario en X (Ex Twitter). Esto es producto de que la hamburguesa cuesta U$S 7,07. Un valor muy superior si se lo compara con el de Brasil, que es de U$S 4,49.

¿Qué es el índice Big Mac?

Cada tanto, diferentes medios y organizaciones económicas realizan estudios para determinar cómo se encuentran las finanzas de un país. Esto provocó que surja un curioso método para explicar la estabilidad y el mismo se relaciona con el Big Mac, debido a que su precio permite medir el poder adquisitivo que las personas poseen en distintos lugares. La medición se lleva a cabo transformando el valor local a dólares estadounidenses.

Por lo tanto, es posible apreciar que la Argentina dispone del precio más elevados de América Latina, mientras que a nivel global se encuentra en el segundo puesto. El primero quedó en manos de Suiza, que lleva varios meses allí, con un valor del combo que está fijado en un precio de U$S 7,92.

¿Qué ingredientes lleva la salsa Tasty del Big Mac?

Uno de los ingredientes que hace tan popular al Big Mac en diferentes partes del planeta es la salsa Tasty que le colocan. Su receta parecía ser un verdadero misterio para aquellos que buscaban replicarla en la comodidad de sus hogares, pero un grupo de personas logró dar con la combinación exacta de distintos elementos para lograrla.

En lo que respecta a la receta, se recomienda hacer uso de 2 cucharadas grandes de mayonesa, 1 cucharada de mostaza de Dijon o amarilla, un poco de pepinillos en vinagre cortados en pequeños trozos, 2 cucharadas de pimentón dulce, un poco de cebolla cortada en cuadrados muy pequeños y unas gotas de vinagre blanco. Este último queda a consideración de los consumidores, siempre y cuando quieran tener un toque de acidez en su elaboración.