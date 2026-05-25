Swiatek, Svitolina y Rybakina pasan a segunda ronda del Abierto de Francia

Elina Svitolina de Ucrania celebra la victoria en su partido de primera ronda contra Anna Bondar de Hungría en el segundo día en el Stade Roland Garros

Iga ​Swiatek se clasificó con facilidad para la segunda ronda del Abierto de Francia, torneo que ha ganado cuatro veces, tras derrotar por 6-1 y 6-2 a la australiana Emerson ‌Jones, que participaba con una invitación, ‌en un partido breve disputado bajo un sol radiante.

La polaca, tercera cabeza de serie, que reinó en Roland Garros a principios de la década de 2020, no ha ganado ningún título sobre tierra batida desde que se alzó con la Copa Suzanne Lenglen en 2024. No obstante, eso no se notó el lunes en la pista Philippe Chatrier, donde se deshizo con facilidad de Jones tras un intercambio de breaks al principio del primer set.

Salpicando la pista con golpes ganadores de ​derecha, Swiatek tuvo una pequeña ⁠preocupación en forma de ampolla en la mano derecha que necesitó atención tras arrasar en ‌el primer set. Otro potente golpe de derecha sentenció el partido tras exactamente ⁠una hora.

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"Estoy muy contenta de jugar en esta pista. ⁠Los primeros partidos sirven para acostumbrarse a las condiciones, estoy contenta con mi juego de hoy, tácticamente", afirmó la jugadora de 24 años, que solo ha perdido dos partidos en Roland Garros en ⁠seis años.

Su palmarés, sin embargo, conlleva una presión añadida. "Nada es fácil. Siento que, con ​más títulos, se hace más difícil porque todo el mundo espera ‌que juegues a la perfección, así que hay ‌que mantener los pies en la tierra y no dar nada por sentado", comentó Swiatek, ⁠que se enfrentará ahora a la checa Sara Bejlek por un puesto en la tercera ronda.

Otra de las aspirantes a la corona parisina, Elina Svitolina, superó un susto de proporciones para alcanzar la segunda ronda, tras tener que remontar y imponerse con dificultad a la relativamente desconocida Anna Bondar ​por 3-6, 6-1 ‌y 7-6 (10-3).

Un mes después de caer eliminada en el Abierto de Madrid en dos sets ante la húngara, Svitolina, séptima cabeza de serie, no encontró su mejor nivel en la pista Suzanne Lenglen y se vino abajo en la primera manga tras neutralizar un break inicial. Sin embargo, la ucraniana se recuperó en el segundo parcial, ⁠aunque no fue tan fácil como sugiere el marcador de 6-1.

La jugadora de 31 años se vio con un 3-1 en contra en el set final, pero acabó logrando un break decisivo para ponerse 4-3. Al sacar para ganar el partido con 5-4, perdió su servicio en blanco, cediendo ocho puntos seguidos y quedando 6-5 por detrás. Sin embargo, logró mantener su servicio para forzar un supertiebreak, durante el cual su rival acabó desmoronándose.

"Sin duda, su apoyo ha sido increíble, este tipo de batalla nunca es fácil. ‌Ha sido un partido increíble, estoy contenta con mi actuación", declaró Svitolina, campeona en Roma y que ya ha disputado cuatro partidos consecutivos a tres sets. "Una primera ronda como esta te pone en el buen camino. La fortaleza mental me llevó a la victoria, al igual que mi condición física".

Por otra parte, el regreso de la campeona olímpica Zheng Qinwen al escenario de su triunfo más famoso terminó ‌con una humillante derrota en primera ronda por 6-4 y 6-0 a manos de la polaca Maja Chwalinska, procedente de la fase de clasificación.

La china ha tenido grandes dificultades para recuperar el nivel que la ‌llevó a la medalla de ⁠oro en los Juegos de París hace dos años, ya que una lesión crónica en el codo derecho ha frenado su progreso y la obligó a ​someterse a una operación el pasado verano boreal.

En otros partidos destacados de la jornada, la kazaja Elena Rybakina se impuso por un doble 6-2 a la eslovena Veronika Erjavec, mientras que la italiana Jasmine Paolini se impuso a la ucraniana Dayana Yastremska por 7-5 y 6-3

(Editado en español por Carlos Serrano)